Δείπνο της ΤτΕ - Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι σήμερα μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στην Ευρώπη

«Οι μεταρρυθμίσεις έχουν βελτιώσει σημαντικά το επιχειρηματικό περιβάλλον της Ελλάδας, προσελκύοντας άμεσες ξένες επενδύσεις που έφτασαν σε ιστορικά υψηλά το 2021, το 2022 και ξανά το 2023», τόνισε ο πρωθυπουργός

Στο δείπνο που παρέθεσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας με αφορμή τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας παραβρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στον χαιρετισμό του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις κρίσεις που έπληξαν την παγκόσμια οικονομία, ενώ για την Ελλάδα τόνισε ότι σήμερα, είναι πλέον μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στην Ευρώπη.

Η Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εξήρε ξανά την προσπάθεια της Ελλάδας να σταθεί στα πόδια της και να βγει από τα μνημόνια, λέγοντας σε νέα ανάρτησή της, πως "αποτελεί παράδειγμα για όλους".

Η Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία ήταν επικεφαλής του ΔΝΤ (2011-2019), έγραψε στην ανάρτησή της την οποία συνόδευσε με φωτογραφία μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη...

"Η Ελλάδα παρέμεινε προσηλωμένη στο να βρίσκεται στην καρδιά της Ευρώπης ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές. Η αποφασιστικότητά τους είναι ένα παράδειγμα από το οποίο μπορούμε να μάθουμε όλοι. Χαίρομαι που ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατάφερε να είναι απόψε μαζί μας στο δείπνο

