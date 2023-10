Κόσμος

ΗΠΑ: Δεκάδες νεκροί από επιθέσεις ενόπλου (εικόνες)

Μακελειό στο Μέιν μετά από διαδοχικές επιθέσεις ενός λευκού άντρα με ημιαυτόματο τουφέκι. Δεκάδες οι νεκροί, πολλαπλάσιοι οι τραυματίες από τα πυρά.

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι πενήντα ως εξήντα τραυματίστηκαν σε αλλεπάλληλες επιθέσεις λευκού άνδρα οπλισμένου με ημιαυτόματο τουφέκι στην πόλη Λιούιστον της πολιτείας Μέιν, στις ΗΠΑ. μεταδίδει το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC News, επικαλούμενο πηγές του στις υπηρεσίες επιβολής της τάξης.

Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για τουλάχιστον δυο ως τρεις επιθέσεις ενόπλου στην πόλη Λιούιστον, στην πολιτεία Μέιν, ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Αντροσκόγκιν το βράδυ της Τετάρτης, δίνοντας στη δημοσιότητα μέσω Facebook δυο φωτογραφίες υπόπτου με όπλο, μάλλον ημιαυτόματο τουφέκι, στα χέρια.

«Ενθαρρύνουμε όλες τις επιχειρήσεις να κλειδώσουν τις πόρτες τους ή/και να κλείσουν ενόσω ερευνούμε. Ο ύποπτος παραμένει ασύλληπτος», τόνισε το γραφείο του σερίφη.

Η εφημερίδα Sun Journal, επικαλούμενη εκπρόσωπο της αστυνομίας, έκανε λόγο για τρεις επιθέσεις σε ισάριθμες επιχειρήσεις: στη Sparetime Recreation, όπου οργανώνονται αγώνες μπιλιάρδου και πάρτι, ιδίως για παιδιά, στο εστιατόριο Schemengees Bar & Grill, καθώς και σε κέντρο διανομής της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Walmart. Πρόσθεσε πως υπάρχουν «πολλοί» τραυματίες — και πιθανόν νεκροί.

ην πληροφορία πως ένοπλος διαπράττει επιθέσεις με σκοπό να σκοτώσει κόσμο («active shooter situation», στην ορολογία των αμερικανικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου) στη Λιούιστον επιβεβαίωσε μέσω X (του πρώην Twitter) η πολιτειακή αστυνομία της Μέιν, καλώντας τους πολίτες να «βρουν καταφύγιο εκεί όπου βρίσκονται», ή να παραμείνουν στα σπίτια τους «με τις πόρτες κλειδωμένες» καθώς αστυνομικοί επιχειρούν σε διάφορες τοποθεσίες.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Αντροσκόγκιν ζήτησε οι πολίτες να βοηθήσουν να ταυτοποιηθεί ο ύποπτος, λευκός με γενειάδα που εικονίζεται στις φωτογραφίες με καφέ χούντι και σκούρο κάργκο παντελόνι έχοντας στα χέρια τουφέκι εφοδιασμένο με σκοπευτικό, έτοιμος να ρίξει.

Η κυβερνήτρια της Μέιν, η Τζάνετ Μιλς, ανέφερε μέσω X πως είναι ενήμερη για τις επιθέσεις.

