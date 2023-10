Πολιτισμός

“Γιορτή του σινεμά” με 10 πρεμιέρες

Γενική είσοδος 2 ευρώ σήμερα σε όλους τους κινηματογράφους της χώρας.

Η πετυχημένη πρωτοβουλία «Γιορτή του Σινεμά» επιστρέφει απόψε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, με γενική είσοδο 2 ευρώ, σε όλους τους κινηματογράφους της χώρας.

Πέρυσι, σημειώθηκε εισπρακτικό ρεκόρ, με 110.000 εισιτήρια, ενώ αναμένεται να αυξηθούν κι άλλο τα εισιτήρια απόψε, καθώς η »γιορτή» συνοδεύεται από την προβολή δέκα ταινιών.

Ξεχωρίζουν οι ταινίες «Τhe Killer» του Ντέιβιντ Φίντσερ, «Ένα Καινούργιο Αύριο» του Νάνι Μορέτι και το ντοκιμαντέρ «Πορεία προς τη Ρώμη» του Μαρκ Κάζινς, ενώ συνεχίζεται η αξιοθαύμαστη επική δημιουργία, «Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού», του Σκορσέζε.

Στα αξιοσημείωτα, η ψηφιακή και επετειακή επανέκδοση του αριστουργήματος του Κόπολα, «Ο Νονός», μίας από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών.

