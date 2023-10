Τζον Λένον: η δολοφονία του γίνεται ντοκιμαντέρ

Life

Το ντοκιμαντέρ «Murder Without a Trial» διαφημίζεται ως η «πιο διεξοδική έρευνα» της δολοφονίας του Λένον.

Ντοκιμαντέρ αποτελούμενο από τρία μέρη με θέμα τη δολοφονία του Τζον Λένον και αφήγηση του Κίφερ Σάδερλαντ εξασφάλισε η Apple TV+.

Με τίτλο «John Lennon: Murder Without a Trial» το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει «αποκλειστικές συνεντεύξεις αυτοπτών μαρτύρων και φωτογραφίες από τη σκηνή του εγκλήματος που δεν έχουν προβληθεί ποτέ στο παρελθόν, που ρίχνουν φως στη ζωή και τη δολοφονία του μουσικού και πολιτιστικού ειδώλου Τζον Λένον και την έρευνα και καταδίκη του Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν, που ομολόγησε τη δολοφονία, σύμφωνα με δελτίο Τύπου.

Το ντοκιμαντέρ «Murder Without a Trial» διαφημίζεται ως η «πιο διεξοδική έρευνα» της δολοφονίας του Λένον το 1980, καθώς στους δημιουργούς του παραχωρήθηκε εκτεταμένη πρόσβαση στο αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης, στο Συμβούλιο Αποφυλάκισης και στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα μέσω του νόμου περί ελευθερίας πληροφοριών.

Εκτός από τις αποκλειστικές συνεντεύξεις με όσους ήταν πιο κοντά στον Λένον την εποχή της δολοφονίας του, όπως αναφέρει το Variety, η σειρά εξετάζει επίσης προσεκτικά τα κίνητρα του δολοφόνου του μέσω συνομιλιών με τους δικηγόρους υπεράσπισης του Τσάπμαν, τους ψυχιάτρους, τους εισαγγελείς και τους ντετέκτιβ.

Σε σκηνοθεσία του Νικ Χολτ και του Ρομπ Κόλντστριμ το «Murder Without a Trial» είναι παραγωγή της 72 Films. Ο εκτελεστικός παραγωγός της Coldstream μαζί με τους Ντέιβιντ Γκλόβερ, Μαρκ Ράφαελ και Λούις Λι Ρέι είναι παραγωγοί της ταινίας.

