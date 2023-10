Κοινωνία

Εξάρχεια: Επεισόδια με μολότοφ και ζημιές - Σοβαρά τραυματισμένη ανήλικη (εικόνες)

Νύχτα επεισοδίων τα ξημερώματα στα Εξάρχεια.

Του Θάνου Κλωνόπουλου

Επεισόδια σημειώθηκαν μετά τις 2:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου στα Εξάρχεια, με μολότοφ, πέτρες και την Αστυνομία να κάνει χρήση χημικών.

Άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου απηύθυναν κάλεσμα για συγκέντρωση στο μνημείο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου μετά την καταγγελία για σοβαρό ξυλοδαρμό 17χρονης που συμμετείχε σε αντιφασιστική συναυλία στο Νέο Ηράκλειο από άνδρες της ΟΠΚΕ.

Η νεαρή ξυλοκοπήθηκε, σύμφωνα με τις καταγγελίες βάναυσα και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν άμεσα πολλοί και προκλήθηκε ένταση με τις ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ που συγκεντρώθηκαν στους γύρω δρόμους από την πλατεία Εξαρχείων.

