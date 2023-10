Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός: Πάρτι με πεντάρα για το “τριφύλλι”

Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε… για τους πράσινους που σκόραραν πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό και απόκτησαν «αέρα» δυο τερμάτων στο δεκάλεπτο.

Σε κυριακάτικο... περίπατο μετέτρεψε ο Παναθηναϊκός τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό στο «Απόστολος Νικολαΐδης» στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Super League, φτάνοντας στο εμφατικό 5-0 και σταθεροποιήθηκε μόνος πρώτος, στο «ρετιρέ» της βαθμολογίας. Οι «πράσινοι» «καθάρισαν» το ματς απ’ το πρώτο... δεκάλεπτο, όταν πήραν «αέρα» δύο τερμάτων με το γκολ του Σπόραρ στο 1’ και το αυτογκόλ του Δεληγιαννίδη στο 10’. Ο Σπόραρ με εύστοχο πέναλτι στο 42’, ο Τσέριν στο 57’ (από ασίστ του Σπόραρ) κι ο Μαντσίνι «απογείωσαν» το δείκτη του σκορ μέχρι το τελικό 5-0 (συν τρία δοκάρια), απέναντι σε έναν Πανσερραϊκό που δεν είχε καμία «αντίδραση» στο ματς κι έμεινε με δέκα παίκτες στο φινάλε του πρώτου μέρους με την αποβολή του Ουεντραογκό με δεύτερη κίτρινη.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το ματς με... τσίτα τα γκάζια και γκολ από τα αποδυτήρια, μόλις στο πρώτο λεπτό του αγώνα. Ο Ρουμπέν Πέρεθ πήρε την μπάλα απ’ τον Κώτσιρα, έβγαλε μία καταπληκτική «30άρα» μπαλιά προς τον Αντράζ Σπόραρ, ο οποίος εκτέλεση με τη μία τον Χοβάν, κάνοντας το 1-0 στο 52ο δευτερόλεπτο του αγώνα!

Στο 8ο λεπτό ο Πανσερραϊκός έκλεψε ψηλά την μπάλα με τον Τόμας, την «έσπασε» προς τον Άλεξιτς που τελείωσε τη φάση από πλάγια θέση, όμως ο Λοντίγκιν έδειξε εξαιρετικά αντανακλαστικά αποκρούοντας εντυπωσιακά στη γωνία του.

Δύο λεπτά μετά ο Παναθηναϊκός έφτασε και σε δεύτερο γκολ. Από τον πολύ ωραίο συνδυασμό του Μπερνάρ με τον Παλάσιος, ο Αργεντινός έβγαλε χαμηλή σέντρα από τα δεξιά κι ο Δεληγιαννίδης στην προσπάθειά του να αποκρούσει και να προλάβει να διώξει μπροστά απ’ τον Βέρμπιτς, έστειλε την μπάλα στο βάθος της εστίας του Πανσερραϊκού, κάνοντας άθελά του το 2-0.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν άλλη μία τελική με τον Άλεξιτς στο 15’ (πλασέ λίγο άουτ), ενώ στο 26’ ο Παναθηναϊκός «έχασε» με τραυματισμό τον Τόνι Βιλένα. Στο 40’ ο Σπόραρ πάτησε στην περιοχή απ’ την ασίστ του Βέρμπιτς κι ανατράπηκε από τον Μπέργκστρομ. Ο Φωτιάς έδειξε την εσχάτη των ποινών κι ο Σπόραρ από την «άσπρη βούλα», διαμόρφωσε στο 42ο λεπτό το 3-0 για τους «πράσινους».

Το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου είχε δύο δοκάρια για τον Παναθηναϊκό με πρωταγωνιστή τον Μπένιαμιν Βέρμπιτς. Στο 45’+2’ το απευθείας φάουλ που εκτέλεσε χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και δεν πέρασε τη γραμμή στο «σκάσιμο», ενώ στο 45’+4’ από πάσα του Μπερνάρ κι άμεση εκτέλεση του Σλοβένου μεσοεπιθετικού έξω απ’ την περιοχή, η μπάλα χτύπησε ξανά στο οριζόντιο δοκάρι κι απομακρύνθηκε.

Στο ημίχρονο ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έβγαλε εκτός γηπέδου τους Αράο και Μλαντένοβιτς που είχαν μία έντονη λογομαχία πριν από την εκτέλεση φάουλ του Βέρμπιτς στο 45’+2’, δείχνοντας πως είναι αμείλικτος σε θέματα πειθαρχίας. Οι «πράσινοι» πάντως συνέχισαν να είναι φουλ επιθετικοί και στο 57' έφτασαν στο 4-0 με τον Τσέριν, ο οποίος εκτέλεσε με τη μία μέσα απ’ την περιοχή έπειτα από ασίστ του Σπόραρ.

Στο 59’ το λάθος γύρισμα του Κώτσιρα έδωσε την ευκαιρία στον Χατζηστραβό να περάσει τον Λοντίγκιν, όμως το πλασέ του έφυγε παράλληλα με την εστία, ενώ στο 66’ ο Χοβάν έδιωξε με τα πόδια το γωνιακό πλασέ του Παλάσιος μέσα απ’ την περιοχή.

Τρία λεπτά αργότερα (69’) ο Μαντσίνι σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι του Χοβάν (τρίτο δοκάρι για τους «πράσινους»), ενώ στο 73’ το διαγώνιο σουτ του Μασαρίποφ πέρασε ελάχιστα άουτ.

Στο 77’ από πολύ ωραία ατομική ενέργεια και χαμηλή σέντρα του Βαγιαννίδη από τα δεξιά, ο Παλάσιος ίσα που ακούμπησε την μπάλα, η οποία έφτασε στον Μαντσίνι για να «εκτελέσει» τον Χοβάν ανεβάζοντας το δείκτη του σκορ στο 5-0. Στο 87' ακυρώθηκε με επιβεβαίωση κι από το VAR, άλλο ένα γκολ του Ντάνιελ Μαντσίνι, καθώς όπως φάνηκε απ' τις γραμμές ήταν οφσάιντ.

Διαιτητής: Βασίλης Φωτιάς (Πέλλας)

Κίτρινες: 51’ Βέρμπιτς, 90'+4' Ρουμπέν Πέρεθ - 7’ Ουεντραογκό, 38’ Χατζηστραβός, 41’ Μπέργκστρομ.

Αποβολές: 45’ Ουεντραογκό (2η κίτρινη)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Λοντίγκιν, Κώτσιρας, Σένκεφελντ (71’ Ζέκα), Αράο (46’ Γεντβάι), Μλαντένοβιτς (46’ Βαγιαννίδης), Ρουμπέν, Βιλένα (26’ λ.τρ. Τσέριν), Παλάσιος, Μπερνάρ, Βέρμπιτς (59’ Μαντσίνι), Σπόραρ.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Πάμπλο Γκαρσία): Χοβάν, Δεληγιαννίδης (84’ Μπαΐροβιτς), Αυλωνίτης, Μπέργκστρομ, Μορέιρα, Στάικος (64’ Θυμιάνης), Ουεντραογκό, Τόμας (63’ Μασκανάκης), Χατζηστραβός (63’ Μασαρίποφ), Πηλέας, Άλεξιτς (78’ Μούργος).

