Κόσμος

Ισραήλ: Καλούμε πλωτά νοσοκομεία για όσους Παλαιστίνιους φεύγουν από τη Γάζα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε ο ισραηλινός πρέσβης στην Γερμανία αναφορικά με όσους πολίτες της Παλαιστινιακής Αρχής περάσουν στη Γερμανία και χρειαστούν περίθαλψη.

-

Το Ισραήλ έχει ζητήσει από χώρες να στείλουν πλοία-νοσοκομεία για την νοσηλεία των τραυματισμένων Παλαιστίνιων που θα λάβουν την άδεια να βγουν από την Λωρίδα της Γάζας περνώντας στο αιγυπτιακό έδαφος, δήλωσε ο ισραηλινός πρεσβευτής στο Βερολίνο.

Σε συνέντευξή του στο δημόσιο ραδιοφωνικό δίκτυο του Ισραήλ (Kan), ο Ρον Πρόσορ δήλωσε ότι τέτοιο αίτημα έχει διατυπωθεί προς την Γερμανία και προς άλλες χώρες, επιβεβαιώνοντας το σενάριο που παρουσίασε ο ραδιοφωνικός σταθμός σύμφωνα με το οποίο οι τραυματίες από την Γάζα θα επιβιβάζονται σε πλοία-νοσοκομεία στο λιμάνι Αλ-Αρίς της Αιγύπτου κοντά στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Δεν ξέρω ακόμη αν θα γίνει. Το ζητήσαμε. Υποθέτω ότι συζητείται. Υπάρχει μία τάση εδώ στην Ευρώπη για παροχή βοήθειας για ανθρωπιστικούς λόγους καθ' οιονδήποτε τρόπο», είπε ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ.

Η Γαλλία ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι στέλνει το πλοίο Tonnere στην ανατολική Μεσόγειο σε αποστολή για την υποστήριξη των νοσοκομείων της Γάζας. Το Tonnere διαθέτει 70 κλίνες και δύο χειρουργικές αίθουσες.

Το Ισραήλ έχει επίσης ζητήσει από την Ιταλία ένα πλοίο-νοσοκομείο, αλλά δεν έχει λάβει απάντηση.

Στην Αγκυρα, ο υπουργός Υγείας Φαρετίν Κοτζά δήλωσε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να αναλάβει καρκινοπαθείς ασθενείς του Νοσοκομείου Τουρκοπαλαιστινιακής Φιλίας της Γάζας, που έχει διακόψει την λειτουργία του λόγω της ελλείψεως καυσίμων και των βομβαρδισμών στο παλαιστινιακό θύλακα. Σε ανακοίνωση στο Twitter (Χ) ο Κοτζά δηλώνει ότι αν υπάρξει ο αναγκαίος συντονισμός, η Τουρκία είναι έτοιμη να μεταφέρει καρκινοπαθείς και άλλους ασθενείς που χρειάζονται επείγουσα φροντίδα στην Τουρκία για να συνεχίσουν την θεραπεία τους. «Η διεθνής κοινότητα και οι αρμόδιοι οργανισμοί δυστυχώς δεν έχουν αναλάβει επαρκείς πρωτοβουλίες για να προλάβουν επιθέσεις κατά νοσοκομείων», αναφέρει στην ανάρτησή του. Η Τουρκία έχει στείλει μέχρι στιγμής 200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας και ιατρική ομάδα στην Αίγυπτο για τους Παλαιστίνιους της Γάζας και προτείνει να εγκαταστήσει νοσοκομείο εκστρατείας στο αιγυπτιακό έδαφος κοντά στο πέρασμα της Ράφα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κίνα: συνελήφθη γιατί ούρησε σε δεξαμενή με μπύρα

Τζαμπαλίγια – Χαμάς: Εκατοντάδες νεκροί από τους βομβαρδισμούς στον προσφυγικό καταυλισμό

Θεσσαλονίκη - Δορκάδα: Μονοκατοικία παραδόθηκε στις φλόγες