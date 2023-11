Τεχνολογία - Επιστήμη

Εύβοια: Ισχυρός σεισμός αισθητός στην Αθήνα

5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια. "Ταρακουνήθηκε" η Αττική η Βοιωτία, η Κορινθία και η Αργολίδα. Τι λένε οι σεισμολόγοι.

Αισθητός στην Αττική τη Βοιωτία, ακόμη και στην Κορινθία και την Αργολίδα, έγινε ο σεισμός μεγέθους 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 8:26 το πρωί με επίκεντρο 6 χλμ. ανατολικά του Προκοπίου της Ευβοίας και 85 χλμ. βόρεια της Αθήνας.

«Από το ιστορικό της περιοχής ίσως είναι η οροφή του μεγέθους σεισμών. Αλλά χρειάζεται προσοχή μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέλιξη του φαινομένου», δήλωσε ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Επίσης τόνισε ότι δεν μπορεί με τέτοιο μέγεθος να ενεργοποιηθούν αλλά ρήγματα. Σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο ο σεισμός ήταν σχετικά επιφανειακός και είχε βάθος 14,5 χιλιόμετρα.

«Το μέγεθος του σημερινού σεισμού πρέπει να είναι το μεγαλύτερο για τη συγκεκριμένη περιοχή της Εύβοιας γιατί δεν έχουμε ιστορικό πιο ισχυρό σεισμών» δήλωσε και ο πρόεδρος το ΟΑΣΠ καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας. Πρόσθεσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές από το σεισμό. Από την πλευρά του ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός επεσήμανε ότι υπάρχουν κάποιες κατολισθήσεις στην περιοχή.

Τη σχετική ανακοίνωση για το σεισμό έκανε εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

7 λεπτά μετά από αυτόν σημειώθηκε νέος σεισμός 3,7 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή.

Έλεγχοι για ζημιές

Δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής κάποια σοβαρά προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή από το Προκόπι της Εύβοιας πού είναι το επίκεντρο του σεισμού ο οποίος σημειώθηκε σήμερα στις 8:26 το πρωί και είχε μέγεθος 5.2 βαθμούς.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στην κεντρική και βόρεια Εύβοια αλλά και στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Στο Μαντούδι επικράτησε πανικός και σύμφωνα με τον δήμαρχο κ. Τσαπουρνιώτη οι μαθητές βγήκαν από τα σχολεία και παραμένουν στους δρόμους.

Αστυνομικοί και πυροσβέστες μαζί με την Δημοτική Αρχή και την Πολιτική Προστασία επιχειρούν τους πρώτους ελέγχους χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν υπάρξει κάποια στοιχεία για πιθανές ζημιές. Οι έλεγχοι συνεχίζονται για πιθανές καταπτώσεις και ζημιές.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, ο σεισμός υπολογίζεται στα 5,3 Ρίχτερ.

