NBA - Γουόλτερ Ντέιβις: Πέθανε ο σπουδαίος σκόρερ των Σανς

Πένθος στο NBA. Η πορεία του "θρύλου" των Σανς που έκανε θραύση την δεκαετία του '80.

Ο Γουόλτερ Ντέιβις, ο οποίος υπήρξε πρώτος σκόρερ όλων των εποχών με τους Φοίνιξ Σανς μετά από τεράστια θητεία στη Βόρεια Καρολίνα, άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα σε ηλικία 69 ετών.

Όπως έγινε γνωστό, πέθανε από φυσικά αίτια ενώ επισκεπτόταν την οικογένειά του στη Σάρλοτ.

Ο Ντέιβις ήταν μέλος της ομάδας των ΗΠΑ που κέρδισε το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στους Αγώνες του Μόντρεαλ το 1976, ενώ ο σούτινγκ γκαρντ/σμολ φόργουορντ ήταν θείος του προπονητή των Ταρ Χιλς, Χιούμπερτ Ντέιβις.

Ο Ντέιβις είχε μέσο όρο 15,7 πόντους, 5,6 ριμπάουντ και 3,4 ασίστ σε 119 αγώνες, σε τέσσερις σεζόν με τη Βόρεια Καρολίνα.

Ξεχώρισε μετά την επιλογή του από τους Σανς (Νο5 στο ντραφτ του ΝΒΑ το 1977), ενώ αναδείχθηκε Ρούκι της Χρονιάς την αγωνιστική περίοδο 1977-78 και πέρασε 11 σεζόν στον Φοίνιξ, σημειώνοντας 15.666 πόντους.

Έξι φορές All-Star, ο Ντέιβις είχε μέσο όρο 18,9 πόντους, 3,8 ασίστ και 3,0 ριμπάουντ σε 1.033 αγώνες καριέρας με τους Σανς, Ντένβερ Νάγκετς και Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς. Οι «Ήλιοι» μάλιστα απέσυραν τη φανέλα του με το Νο6 το 1994.

