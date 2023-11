Life

Τροχαίο για τον Ηλία Βρεττό - Η φωτογραφία από το σημείο του ατυχήματος

Ευτυχώς τη γλίτωσα φτηνά. Όσο για τη μηχανή πάει», έγραψε ο δημοφιλής τραγουδιστής στα social media.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα είχε το βράδυ της Παρασκευής ο τραγουδιστής Ηλίας Βρεττός, καθώς τράκαρε με τη μηχανή στην περιοχή της Γλυφάδας.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης μοιράστηκε το γεγονός μέσα από μια ανάρτηση που έκανε στον λογαριασμό του στο Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με τη μηχανή στο έδαφος. «Καλά μου μπήκε ο μήνας! Ευτυχώς τη γλίτωσα φτηνά. Όσο για τη μηχανή πάει», έγραψε ο Ηλίας Βρεττός.

Λίγο αργότερα ανέβασε δεύτερο story στο Instagram, με το οποίο περιέγραψε τι συνέβη. Όπως σημείωσε, «έκανα κωλοτούμπες πάνω από το αμάξι που βρέθηκε ξαφνικά μπροστά μου, η μηχανή καρφώθηκε πάνω του και έσκασα με το κεφάλι στην άσφαλτο».

Ευτυχώς, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων, «αν δεν φορούσα μπουφάν και κράνος, δεν θα την είχα γλιτώσει. Την έβγαλα με μώλωπες, γρατζουνιές και πόνο από το τράνταγμα στη λεκάνη και τη μέση, αλλά είμαι καλά».

Υπενθυμίζεται ότι ο Ηλίας Βρεττός το 2018 είχε ένα επίσης σοβαρό τροχαίο ατύχημα, το οποίο λίγο έλειψε να αποβεί μοιραίο. Περίπου 5 χρόνια αργότερα είδε για ακόμα μία φορά τη ζωή να περνά μπροστά από τα μάτια του.