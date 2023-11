Οικονομία

Φορολογικό νομοσχέδιο - Πιτσιλής: οι influencers, τα πρόστιμα και η φοροδιαφυγή (βίντεο)

Τι ανέφερε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, στην εκπομπή "Στούντιο με Θέα".

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1, “Στούντιο με Θέα” το πρωί του Σαββάτου.

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μίλησε για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο αλλά και την επιβολή προστίμων.

Τι ανέφερε σε σχέση με τη λίστα με τα τιμολόγια των influencers: “Πριν από λίγο καιρό ο κόσμος είχε ενημερωθεί για ένα άτομο το οποίο οικειοθελώς μας δήλωσε ένα ποσό… Θα γίνουν και άλλη έλεγχοι. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι αυτή η αγορά αρχίζει να “τακτοποιείται” δεδομένου ότι υπάρχει μία συσχέτιση των followers και των εισπραττόμενων ποσών.

Με αλγόριθμους και μια ειδική ομάδα παρακολουθούμε το διαδίκτυο που παρακολουθεί κινήσεις και διαφημίσεις. Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα, πριν ολοκληρωθεί ο έλεγχος να έρθεις μόνος σου και να δηλώσεις - αποδεχθείς τα εισοδήματα."

Όσον αφορά στο φορολογικό νομοσχέδιο ανέφερε: “Το νέο νομοσχέδιο έχει μια γενική παραδοχή. Δεν μπορεί να βγάζεις λιγότερα από αυτά που πληρώνεις στον υπάλληλό σου. Το πιο δύσκολο είναι να συνδεθούν τα POS με τις ταμειακές. Καμία χώρα δεν το έχει κάνει γρήγορα. Θα γίνει τον Φεβρουάριο του 2024. Υπάρχει αίσθηση φοροδιαφυγής 8-10 δις ευρώ. Από το 2017 υπάρχει σταδιακή μείωση”.

“Είναι σημαντικό να βεβαιώνονται τα πρόστιμα. Υπάρχει ένας χάσμα ανάμεσα στα πρόστιμα και σε αυτά που εισπράττονται. Τα πρόστιμα στο λαθρεμπόριο μπορεί τις περισσότερες φορές να μην εισπράττονται γιατί είναι εξαφανισμένοι άνθρωποι αλλά πρέπει να επιβάλλονται”, είπε σχετικά με το θέμα των προστίμων.

