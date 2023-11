Συνταγές

Γαλακτομπούρεκο από τον Νικόλα Καρβέλα (βίντεο)

Ένα γλυκό που δε θέλει συστάσεις. Βήμα - βήμα η συνταγή για τραγανό γαλακτομπούρεκο που θα "ξετρελάνει" μικρούς και μεγάλους.

Συνταγή για γαλακτομπούρεκο ετοίμασε και μας έδειξε βήμα – βήμα ο σεφ Νικόλας Καρβέλας, στην εκπομπή «I LOVE ΣΟΥΚΟΥ» του ΑΝΤ1, το πρωί της Κυριακής.

Ο σεφ έδωσε αρχικώς τα υλικά της συνταγής και ξεκίνησε την εκτέλεση της συνταγής.

Μάλιστα, ο Νικόλας Καρβέλας, έδωσε και συμβουλές για να γίνει η κρέμα αφράτη και το φύλλο τραγανό.

Παρακολουθήστε το βίντεο με την εκτέλεση της συνταγής για γαλακτομπούρεκο από τον σεφ Νικόλα Καρβέλα στην εκπομπή ««I LOVE ΣΟΥΚΟΥ»:





