Κοινωνία

ΟΑΣΘ: Σε διαθεσιμότητα ο υπάλληλος που κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση σε ασκούμενη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η καταγγελία της 19χρονης για τον 51χρονο που προσφέρθηκε να την επιστρέψει σπίτι της, από το αμαξοστάσιο.

-

Σε διαθεσιμότητα έθεσε ο ΟΑΣΘ τον 51χρονο υπάλληλο σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, αμέσως μετά την κοινοποίηση της καταγγελίας από την 1η ΕΠΑΣ Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), όπως αναφέρει ο οργανισμός σε ανακοίνωσή του.

Ο υπάλληλος στον ΟΑΣΘ, συνελήφθη μετά από καταγγελία 19χρονης ασκούμενης στον οργανισμό για σεξουαλική παρενόχληση. Όπως κατήγγειλε η νεαρή, χθες το βράδυ ο κατηγορούμενος πρότεινε να την επιστρέψει στο σπίτι της από το αμαξοστάσιο της Σταυρούπολης και την ώρα που βρισκόταν στο αυτοκίνητό του την παρενόχλησε σεξουαλικά.

Ο 51χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα που άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και τον παρέπεμψε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Λόγω απουσίας μαρτύρων, η δίκη αναβλήθηκε και ο ίδιος αφέθηκε ελεύθερος.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Τον απέλυσαν, τον εκβίασαν και τον λήστεψαν!

Καρπενήσι: σαν σήμερα η πυρπόληση της πόλης από τους Ναζί

Σαρδέλες βγήκαν... στην στεριά σε Κουφονήσια και Άνδρο (βίντεο)