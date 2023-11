Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Αττάλεια - Αισθητός στο Καστελλόριζο

Πού εντοπίζεται το επίκεντρο σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο

Σεισμική δόνηση της τάξης των 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοιχτά της Αττάλειας στην Τουρκία.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 35 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στο

— EMSC (@LastQuake) November 8, 2023 href="/tags/105558/kastellorizo" target="_blank">Καστελόριζο.

Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές.

