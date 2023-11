Κόσμος

Γάζα - Άγιος Πορφύριος: Έλληνες είναι εγκλωβισμένοι στο μοναστήρι (βίντεο)

Στην καρδιά της Γάζας επιχειρούν πλέον τα ισραηλινά στρατεύματα. Μαρτυρίες στον ΑΝΤ1 για τουλάχιστον 8 Έλληνες που παραμένουν “ελεύθεροι πολιορκημένοι” στην ιστορική εκκλησία.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου, από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Υπουργειο Εξωτερικών, Γενικό Προξενείο στα Ιεροσόλυμα και Πατριαρχείο Ιεροσολύμων βρίσκονται σε ετοιμότητα για τους 8 Έλληνες που βρίσκονται μέσα στην πόλη της Γάζας, η οποία πολιορκείται.

Πρόκειται για Έλληνες υπηκόους, που δεν θέλησαν να αποχωρήσουν για την Αίγυπτο, μαζί με τους υπόλοιπους Έλληνες, όταν πριν από λίγες ημέρες άνοιξε το πέρασμα στη Ράφα.

Ο Αλέξανδρος Φαγιάντ κατάφερε να απεγκλωβιστεί και βρίσκεται ήδη στην Αθήνα, όμως θυμάται οικογένεια Ελλήνων που παρέμεινε πίσω. Όπως είπε στον ΑΝΤ1, «Την ώρα που περιμέναμε στο πέρασμα εκεί, να περάσουμε, μας είπαν ότι υπήρχαν και άλλοι Έλληνες που δεν θέλανε να φύγουν. Δεν θέλανε γιατί ο ένας ήταν βαριά άρρωστος, δεν ήθελε να φύγει και ο αδελφός του, που ήταν μαζί του, έκατσε μαζί για να τον φροντίζει».

Τα δυο αδέλφια με τις οικογένειές τους, σύμφωνα με πληροφορίες, βρήκαν καταφύγιο στην ιστορική μονή του Αγίου Πορφυρίου. Ο ναός και το μοναστήρι του Αγίου Πορφυρίου βρίσκονται ακριβώς στην μέση της Λωρίδας της Γάζας. Εκεί, όπου σύμφωνα με το Ισραήλ, στρατεύματα προχωρούν στην καρδιά της πυκνοκατοικημένης πόλης. Το μοναστήρι στις 19 Οκτωβρίου βομβαρδίστηκε, οι ιερείς και το προσωπικό όμως έμειναν πίσω να βοηθήσουν τους αμάχους.

Ο Επίσκοπος Αλέξιος έχει μείνει πίσω, ώστε να προσφέρει βοήθεια σε περίπου 500 Χριστιανούς Ορθοδόξους Άραβες, που έχουν βρει εκεί καταφύγιο. Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκονται και ακόμη 7 άνθρωποι με ελληνική υπηκοότητα, που δεν θέλησαν να φύγουν όταν πριν λίγες ημέρες άνοιξε το πέρασμα της Ράφα.

Στενός συνεργάτης του Επισκόπου λέει στον ΑΝΤ1 ότι «Ο Επίσκοπος Αλέξιος είναι στη Γάζα, στην εκκλησία, δεν έφυγε. Δεν ήθελε να φύγει. Όλοι εδώ είναι Χριστιανοί, είναι μέσα στο μοναστήρι, με κλειστές πόρτες. Όλη την ημέρα βομβαρδίζουν».

Όπως λένε οι εγκλωβισμένοι άμαχοι, η κατάσταση έξω από τις αμπαρωμένες πόρτες του μοναστηριού είναι τραγική. Χωρίς φαγητό και νερό, με την μαύρη αγορά να έχει κυριαρχήσει σε κάθε συναλλαγή.

Ο συνεργάτης του Επισκόπου Αλεξίου επισημαίνει ότι «το βυτίο που φέρνει νερό είναι πια πολύ ακριβό. Μια μικρή δεξαμενή κοστίζει 400 – 500 δολάρια. Πριν από τον πόλεμο, μια δεξαμενή νερού κόστιζε 70 δολάρια».

Ο ναός του Αγίου Πορφυγίου ανήκει στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και σε κάθε σύρραξη του παρελθόντος, λειτουργούσε ως καταφύγιο αμάχων Παλαιστινίων Χριστιανών.

