Αθλητικά

Δολοφονία Μιχάλη Κατσούρη: Νέα σύλληψηΈλληνα φιλάθλου - ομολόγησε την παρουσία του

Πώς ο νεαρός βρέθηκε στα χέρια της αστυνομίας εξαιτίας άλλης υπόθεσης και ποια διασταύρωση αποδεικτικών στοιχείων ακολουθεί.

Την εμπλοκή ενός 35χρονου στη φονική συμπλοκή στη Νέα Φιλαδέλφεια, μεταξύ οπαδών της ΑΕΚ και χούλιγκαν της Δυνάμο Ζάγκρεμπ, που είχε ως αποτέλεσμα την δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη, εξετάζουν τις τελευταίες ώρες αστυνομικές και δικαστικές αρχές.

Ο 35χρονος είχε καταδικαστεί από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου σε 12 μήνες φυλάκιση χωρίς αναστολή, για τα επεισόδια που είχαν διαδραματιστεί το 2017 κατά τον Τελικό Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στον Βόλο, μεταξύ της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, ωστόσο είχε απουσιάσει από την εκδίκαση και έτσι δεν παρουσιάστηκε για να εκτίσει τη μη-ανεσταλμένη ποινή. Τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας σε Αθλητικούς Χώρους τον εντόπισαν το πρωί της Πέμπτης στην Κυψέλη και τον συνέλαβαν, προκειμένου να εκτίσει την ποινή του.

Κατά την προσαγωγή του όμως στις δικαστικές αρχές, ο 35χρονος –σύμφωνα με πληροφορίες– αποδέχθηκε ότι ήταν παρών και στα θλιβερά επεισόδια έξω από το γήπεδο τής Νέας Φιλαδέλφειας, όταν έχασε τη ζωή του ο Μιχάλης Κατσούρης. Δήλωσε μάλιστα, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, ότι στην κατοχή του είχε ένα μαχαίρι, το οποίο έχασε κατά τα επεισόδια.

Η Αστυνομία από την πλευρά της έχει μεταξύ άλλων περισυλλέξει ένα “αδέσποτο” μαχαίρι από τα επεισόδια της Νέας Φιλαδέλφειας του οποίου η κυριότητα μέχρι στιγμής δεν έχει αποδοθεί σε κανέναν από τους συλληφθέντες. Στη συνέχεια πρόκειται τα αποτυπώματα και υπολείμματα γενετικού υλικού τα οποία τυχόν θα βρεθούν πάνω στο όργανο του εγκλήματος να παραβληθούν με αποτύπωμα και γενετικό υλικό του συλληφθέντα, προκειμένου να διαπιστωθεί το αν πρόκειται γοα το μαχαίρι που εκείνος έχασε εκεί.

