Αθλητικά

ΑΕΚ - Νεα Φιλαδέλφεια: νεκρός και τραυματίες στα επεισόδια με τους Κροάτες χούλιγκανς (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας νεκρός, οκτώ τραυματίες, δεκάδες συλλήψεις είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός του της τραγικής "εισβολής" των Κροατών χουλιγκανς. Θρήνος για τον νεκρό οπαδό της ΑΕΚ.

-

Τραγωδία στη Νέα Φιλαδέλφεια μετά την επίθεση που έκαναν χουλιγκανς της Ντιναμό Ζάγκρεμπ στη Νέα Φιλαδέλφεια, το βράδυ της Δευτέρας (07.08.2023), με τραγικό απολογισμό έναν νεκρό, τον 22χρονο Μιχάλη που ήταν οπαδός της ΑΕΚ.

Πιο συγκεκριμένα, ένας 22χρονος οπαδός της ΑΕΚ τραυματίστηκε θανάσιμα χθες το βράδυ από μαχαίρι σε εκτεταμένα επεισόδια γύρω από το γήπεδο της ΑΕΚ, στη Νέα Φιλαδέλφια.

Περίπου 150 οπαδοί της της Δυναμό Ζάγκρεμπ ήρθαν με αυτοκίνητα από την Κροατία με αφορμή τον αγώνα που είναι προγραμματισμένος να γίνει απόψε και ξεκίνησαν επιθέσεις σε μαγαζιά γύρω από το γήπεδο στη Φιλαδέλφεια.

Στην εθνική οδό οι Κροάτες εντοπίστηκαν από την Ασφάλεια και τέθηκαν υπό διακριτική παρακολούθηση, όμως, όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, φαίνεται πως έδρασαν βάσει οργανωμένου σχεδίου, γιατί φτάνοντας στην Αττική Οδό τα αυτοκίνητα σκορπίστηκαν και μεγάλος αριθμός κατευθύνθηκε στον σταθμό του ΗΣΑΠ Ειρήνη.

Εκεί οι Κροάτες επιβιβάστηκαν στο τρένο και κατέβηκαν στον σταθμό Πευκάκια, από όπου κινήθηκαν με τα πόδια προς τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Οκτώ νοσηλεύονται φρουρούμενοι στον ερυθρό Σταύρο, πέντε Κροάτες και τρεις Έλληνες, ενώ άλλοι 88 έχουν συλληφθεί.

VIDEO της επιδρομής των οπαδών της Ντίναμο Ζάγκρεμπ στη Νέα Φιλαδέλφεια pic.twitter.com/GeYpPh4RnG

Ειδήσεις σήμερα:

Εύβοια: πέθανε ξαφνικά 17χρονη στο Μαντούδι

Φωτιές - Τρίτη: Συναγερμός για Αττική και άλλες 8 Περιφέρειες (χάρτης)

Φωτιά - Πορτογαλία: Εικόνες αποκάλυψης, τραυματίες και εκατοντάδες εκτοπισμένοι (εικόνες)