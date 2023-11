Κοινωνία

Άνω Λιόσια: Επίθεση με χειροβομβίδες σε μονοκατοικία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών στα Άνω Λιόσια για χειροβομβίδες που βρήκαν σε αυλή μονοκατοικίας.

-

(εικόνα αρχείου)

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές τα ξημερώματα της Παρασκευής όταν ενημερώθηκε για χειροβομβίδες που πέταξαν άγνωστοι σε μονοκατοικία στα Άνω Λιόσια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 2:30 στη συμβολή των οδών Ανδρονίκου και Ανδριανουπόλεως, στα Άνω Λιόσια, όταν οι δύο άγνωστοι δράστες που επέβαιναν σε μηχανή πέταξαν τις χειροβομβίδες και τράπηκαν σε φυγή.

Σημειώνεται ότι από την έκρηξη που ακολούθησε δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών που περισυνέλλεξε υπολείμματα από τις χειροβομβίδες.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία: καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνοί την Παρασκευή

Rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 146 σημεία

Εορτολόγιο - 10 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα