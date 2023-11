Κοινωνία

Νέα Ιωνία: Διαρρήκτες – “αναρριχητές” πιάστηκαν επ' αυτοφώρω

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών είχε ως αποτέλεσμα την σύλληψη της ομάδας των διαρρηκτών και των τσιλιαδόρων τους.

-

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου τέσσερα άτομα, ηλικίας 34, 21, 17 και 16 ετών, το απόγευμα της Πέμπτης (09/11) στην Νέα Ιωνία, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, κατηγορούμενοι για απόπειρα κλοπής κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, ο 34χρονος κατηγορούμενος με τη συνδρομή του 21χρονου, αναρριχήθηκε σε μπαλκόνι διαμερίσματος της περιοχής, με σκοπό τη διάρρηξη μπαλκονόπορτας και την είσοδο στο σπίτι.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. μετά από σήμα του κέντρου, εντόπισαν τους δύο ανωτέρω κατηγορουμένους, οι οποίοι στη θέα των αστυνομικών, επιβιβάστηκαν σε όχημα όπου βρίσκονταν δύο έτεροι συνεργοί τους με σκοπό τη διαφυγή.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα και οδήγησαν τους 4 κατηγορουμένους στο Τμήμα Ασφαλείας Νέας Ιωνίας, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της ανωτέρω αξιόποινης πράξης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο δυστύχημα στη Μεσσηνία: Ξεψύχησαν στην άσφαλτο δυο νέοι (εικόνες)

Δημήτρης Γραικός: Αναβιώνει στο Εφετείο η δολοφονία του

Μαρούσι: Ζευγάρι κλείδωσε μέσα στο σπίτι τους ανήλικο που πέταξε στην αυλή λεμόνια!