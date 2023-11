Κοινωνία

Μεταναστευτικό – Γαύδος: Συλλήψεις διακινητών

Τι βρέθηκε πάνω στους συλληφθέντες που κατηγορούνται για διακίνηση ανθρώπων.

Σε δύο συλλήψεις για διακίνηση μεταναστών προχώρησε η λιμενική Αρχή στα Χανιά για τους 21 μετανάστες που διασώθηκαν την Πέμπτη στη Γαύδο. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους και φιλοξενούνται προσωρινά στις παιδικές κατασκηνώσεις του δήμου Χανίων, στον Καλαθά.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ελληνικής ακτοφυλακής, «ως συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης σχετικά με τον εντοπισμό είκοσι ενός (21) αλλοδαπών στη ν. Γαύδο, την 09-11-2023, γίνεται γνωστό ότι συνελήφθησαν δύο (02) αλλοδαποί, ηλικίας 29 και 19 ετών, ως ο κυβερνήτης και ο βοηθός αντίστοιχα, των διασωθέντων αλλοδαπών.

Οι ανωτέρω, αναγνωρίστηκαν από τους επιβαίνοντες και συνελήφθησαν για παράβαση του Ν. 4251/2014 ¨Παράνομη Διακίνηση¨, του Ν. 3386/2005 ¨Παράνομη είσοδος και έξοδος από τη χώρα¨, του άρθρου 306 του Π.Κ. ¨Έκθεση¨, καθώς και του άρθρου 45 του Π.Κ. “Συναυτουργία”.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν δύο (02) κινητές συσκευές, το χρηματικό ποσό των διακοσίων (200) δολαρίων Η.Π.Α., καθώς των διακοσίων είκοσι πέντε (225) δηναρίων Λιβύης, που βρέθηκαν στην κατοχή του 29χρονου.

