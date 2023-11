Κόσμος

Ερντογάν: να ασκηθούν πιέσεις στις ΗΠΑ για να σταματήσει ο πόλεμος στη Γάζα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Τούρκος πρόεδρος διευκρίνισε πάντως ότι δεν σκοπεύει να επικοινωνήσει με τον Αμερικανό ομόλογό του.

-

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε σήμερα να ασκηθούν πιέσεις στις ΗΠΑ για να σταματήσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα υπάρξει κάποια συμφωνία εφόσον η Ουάσινγκτον δεν θεωρεί παλαιστινιακό έδαφος αυτόν τον θύλακα.

«Θα πρέπει να συζητήσουμε με την Αίγυπτο και τις χώρες του Κόλπου και να ασκήσουμε πίεση στις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε ο Ερντογάν μιλώντας σε Τούρκους δημοσιογράφους μέσα στο αεροσκάφος με το οποίο επέστρεψε από τη σύνοδο κορυφής των αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διεξήχθη το Σάββατο στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

«Οι ΗΠΑ θα έπρεπε να εντείνουν την πίεση στο Ισραήλ. Η Δύση θα έπρεπε να εντείνει την πίεσή της στο Ισραήλ (…) Είναι ζωτικής σημασίας για εμάς να επιτύχουμε μια κατάπαυση του πυρός. Η σημαντικότερη χώρα που πρέπει να εμπλακεί είναι οι ΗΠΑ, που ασκεί επιρροή στο Ισραήλ», επέμεινε ο Ερντογάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος διευκρίνισε πάντως ότι δεν σκοπεύει να επικοινωνήσει με τον Αμερικανό ομόλογό του, τον Τζο Μπάιντεν. «Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με τον κ. Μπάιντεν εάν θεωρεί τη Γάζα ως γη των εποίκων ή του Ισραήλ και όχι ως έδαφος του παλαιστινιακού λαού», είπε.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει ακριβώς το ίδιο με το Ισραήλ όσον αφορά τη Χαμάς. Αλλά εμείς δεν σκεφτόμαστε σαν αυτούς. Θεωρώ τη Χαμάς πολιτικό κόμμα που κέρδισε τις εκλογές στην Παλαιστίνη. Δεν βλέπω τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο όπως αυτοί», πρόσθεσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Γιάννινα: Σύγκρουση λεωφορείου με αγριογούρουνα

Εύη Βατίδου - Τροχαίο: Κρατούμενη για τον εμβολισμό μηχανής στη Γλυφάδα

Ισλανδία - Έκρηξη ηφαιστείου: Εκκενώθηκε παραθαλάσσια κωμόπολη (εικόνες)