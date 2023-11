Κοινωνία

Εύη Βατίδου: στον ανακριτή για τον εμβολισμό μοτοσικλέτας

Μετά την προσωρινή του κράτηση, απολογείται το γνωστό μοντέλο. Οργισμένη αντίδραση του συνηγόρου της Αλέξη Κούγια.

Στον ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί για τις πράξεις που της αποδίδονται, αναμένεται να οδηγηθεί τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου η Εύη Βατίδου που κρατείται με τις κατηγορίες για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τη δικογραφία η 47χρονη κατηγορείται ότι καταδίωξε 58χρόνο και την 57χρονη σύζυγό του, αναβάτες σε μοτοσικλέτα, στην περιοχή της Γλυφάδας τα ξημερώματα Σαββάτου προς Κυριακή, και στη συνέχεια ότι με το αυτοκίνητο της τους πέταξε κάτω με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό της 57χρονης. Μάλιστα η γυναίκα παραμένει στο ασκληπιείο της Βούλας και αναμένεται μάλιστα να υποβληθεί και σε χειρουργικές επεμβάσεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως το 47χρονο μοντέλο, το οποίο κρατείται, έχει επίσης μηνύσει τον οδηγό της μοτοσικλέτας για ψευδή καταμήνυση, απειλή και εξύβριση. Η κ. Βατίδου διόρισε ως συνήγορό της τον πρώην σύζυγό της και γνωστό ποινικολόγο Αλέξη Κούγια, ο οποίος μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή σε έντονο ύφος χαρακτήρισε "αλήτη" τον οδηγό της μοτοσυκλέτας και υποστήριξε πως "έπεσε μόνος του από τη μηχανή". Σε παράκληση της παρουσιάστριας της εκπομπής να αποφύγει τους χαρακτηρισμούς, απάντησε "θα κάνω ότι γουστάρω".

Σύμφωνα με την πλευρά της κ. Βατίδου, μετά το φραστικό επεισόδιο ο μοτοσικλετιστής ήταν εκείνος που προέβη σε παράνομες και αντικανονικές οδηγικές συμπεριφορές, πλησιάζοντας επικίνδυνα το αυτοκίνητό της, χτυπώντας τα τζάμια του με κράνος και σπάζοντας τον καθρέφτη. Σύμφωνα πάντα με την εκδοχή της κ. Βατίδου το μοντέλο πήρε στα χέρια της το κινητό της τηλέφωνο για να τον καταγγείλει στην Τροχαία δίνοντας ακριβές σημείο για το περιστατικό. Μετά από αυτό η ίδια υποστηρίζει ότι ο οδηγός του δικύκλου διαπίστωσε ποια ήταν η οδηγός στην οποία είχε επιτεθεί και τι ετοιμαζόταν να κάνει, επιχείρησε να αναπτύξει ταχύτητα και να εξαφανιστεί, πράγμα που εξαγρίωσε την ίδια και αποφάσισε να τον καταδιώξει για να τον αναγκάσει να παραδοθεί στην τροχαία. Σε κάθε περίπτωση η καταδίωξη έληξε σε ανηφορικά στενά της Άνω Γλυφάδας και οδήγησε σε εμβολισμό της μοτοσικλέτας.

