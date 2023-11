Υγεία - Περιβάλλον

Αισθητικές επεμβάσεις - ΙΣΑ: Σωρεία καταγγελιών για παραμορφώσεις

Καταγγελίες για botox και αισθητικές παρεμβάσεις από μη γιατρούς. Η ανακοίνωση - προειδοποίηση του ΙΣΑ.

Πληθαίνουν οι καταγγελίες τον τελευταίο καιρό ότι τρίτοι, μη ιατροί, εκτελούν σε μη αδειοδοτημένους φορείς ΠΦΥ (ιατρεία) επεμβατικές ιατρικές πράξεις αισθητικής φύσεως, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ).

Τέτοιες πράξεις είναι η εφαρμογή βοτουλινικής τοξίνης (botox), η εφαρμογή δερματικών εμφυτευμάτων, νήματα ή άλλες ενέσιμες αισθητικές θεραπείες προσώπου ή σώματος, ενδεχόμενα με χρήση υλικών με αμφίβολη ποιότητα και άγνωστη προέλευση.

Το αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής είναι ότι έχουν αυξηθεί οι αναφορές για παραμορφώσεις προσώπου ή άλλων μερών του σώματος, δυσμορφίες, νεκρώσεις, λοιμώξεις, αλλεργικές αντιδράσεις κλπ, σημειώνει ο ΙΣΑ.

Ο Ιατρικός Σύλλογος εφιστά την προσοχή στο κοινό, για λόγους προστασίας της υγείας του και νομιμότητας.

«Οι πράξεις αυτές αποτελούν ιατρική πράξη που εκτελείται αποκλειστικά από ιατρούς και συγκεκριμένα από δερματολόγους ή πλαστικούς χειρουργούς, οι οποίοι διαθέτουν την κατάλληλη εκπαίδευση, εμπειρία και άδεια άσκηση επαγγέλματος σε νόμιμα αδειοδοτημένους χώρους, τους οποίους μπορεί εύκολα να εντοπίσει κάθε ενδιαφερόμενος στην ιστοσελίδα του ΙΣΑ», καταλήγει η ανακοίνωση.

