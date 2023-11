Κοινωνία

Συμβολαιογράφοι: Αποχή και αντιδράσεις για το “ψηφιακό συμβόλαιο”

Τι απαντά ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης,στην απόφασή τους για αποχή.

Στον χορό των κινητοποιήσεων μπαίνουν (20 Νοεμβρίου) οι συμβολαιογράφοι που αποφάσισαν αποχή από τα καθήκοντά τους. Την απόφαση έκανε γνωστή η Χριστίνα Μάνδρου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών.

Οι συμβολαιογράφοι ζητούν την απόσυρση του «Ηλεκτρονικού Φακέλου Μεταβίβασης Ακινήτων» καθώς αναγνωρίζουν μόνο το έγχαρτο συμβόλαιο και δια ζώσης υπογραφή. Αναμένεται στις 4 Δεκεμβρίου να επανεξετάσουν τη στάση τους.

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ενοχλημένος, σε σχετική ανάρτησή του στο FB, εξήγησε πως «οι συμβολαιογράφοι απορρίπτουν την ψηφιακή μεταρρύθμιση στις μεταβιβάσεις ακινήτων».

Ως απάντηση σε όσα ισχυρίζονται οι συνδικαλιστές εκπρόσωποί τους και με σκοπό την αδιαμεσολάβητη ενημέρωση των επαγγελματιών συμβολαιογράφων αλλά και του συνόλου των πολιτών, ο κ. Κυρανάκης δημοσίευσε στο Facebook, «για πρώτη φορά» όπως σημειώνει, «το πλαίσιο των μέχρι τώρα συζητήσεών μας στις 5 θεσμικές συναντήσεις με τους Συλλόγους Συμβολαιογράφων».

Παραθέτει στη συνέχεια όσα το υπουργείο ζητάει από τους συμβολαιογράφους και αυτά που δεν ζητάει. Εφόσον δεχθούν την ψηφιακή μεταρρύθμιση, συνεχίζει την ανάρτησή του, οι μεταγραφές ακινήτων θα πραγματοποιούνται σε μία ημέρα, αντί των πολύμηνων καθυστερήσεων, όπως συμβαίνει σήμερα.

«Ας μας πουν λοιπόν συγκεκριμένα και με διαφάνεια, σε τι ακριβώς διαφωνούν» καταλήγει ο κ. Κυρανάκης.



Τι ζητάμε από τους Συμβολαιογράφους:

Από τον Ιανουάριο του 2024 που μπαίνει σε λειτουργία ο ψηφιακός φάκελος μεταβίβασης ακινήτου, τα συμβόλαια να κατατίθενται σε ψηφιακό αρχείο (Αναγνώσιμο PDF, υπογεγραμμένο ηλεκτρονικά από τον Συμβολαιογράφο) μαζί με την περίληψη μεταγραφής.

Τα στοιχεία συμβαλλομένων να αντλούνται από το Μητρώο Πολιτών του gov.gr ώστε να αποφεύγονται λάθη.

Τα στοιχεία ακινήτου να αντλούνται από τη βάση δεδομένων του Κτηματολογίου, με δικαίωμα αλλαγής στοιχείων σε περίπτωση βεβαίωσης Μηχανικού.

Να μην υπάρχουν χειρόγραφες παραπομπές στα τελικά συμβόλαια και να μην υποβάλλουν σαρωμένα αρχεία που δεν είναι αναγνώσιμα ψηφιακά.

«Δεν τους ζητάμε να αλλάξει ο τρόπος που διαπιστώνουν τη δικαιοπρακτική ικανότητα των συμβαλλομένων»

Τι ΔΕΝ ζητάμε από τους Συμβολαιογράφους

Δεν τους ζητάμε να αλλάξει απολύτως τίποτα στον τρόπο που διαπιστώνουν τη δικαιοπρακτική ικανότητα των συμβαλλομένων. Δεν καταργείται η αυτοπρόσωπη παρουσία ενώπιον συμβολαιογράφου ώστε να διαπιστωθεί η πραγματική βούληση των μερών, όπως ισχυρίζεται το συνδικαλιστικό τους όργανο.

Δεν επηρεάζεται καθόλου ο τρόπος που τηρούν το δικό τους πρωτότυπο αρχείο στο δικό τους γραφείο. Απλά το Ελληνικό Κράτος αντί να συνεχίσει να λαμβάνει έγχαρτα συμβόλαια, θα λαμβάνει ψηφιακά αντίγραφα συμβολαίου.

«Αξίζει να συνειδητοποιήσει κανείς ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης δαπανώνται 200 εκατομμύρια ευρώ για την ψηφιοποίηση των παλαιών συμβολαίων σε όλα τα Υποθηκοφυλακεία της χώρας» σημειώνει.

