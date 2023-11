Οικονομία

ΟΔΔΗΧ: Πενταπλάσιες προσφορές για το 10ετές ομόλογο

Ικανοποίηση εκφράζει ο ΟΔΔΗΧ για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου.

Απόδοση της τάξης του 3,76% σημείωσε το ελληνικό 10ετές ομόλογο κατά την επανέκδοσή του, με προσφορές που έφτασαν τα 933 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ «Σήμερα διενεργήθηκε επανέκδοση μέσω δημοπρασίας Ελληνικών τίτλων 4,25%, λήξεως 15 Ιουνίου 2033, ύψους 200 εκατομμυρίων Ευρώ. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers). Οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 933 εκατ. Ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023».

Ακολουθούν τα αποτελέσματα της δημοπρασίας:

Σύμφωνα με τρέχουσες εκτιμήσεις, το ποσό που θα δανειστεί το δημόσιο το 2024 αναμένεται πως θα κινηθεί στην περιοχή των 7 – 10 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο και της γενικής κατεύθυνσης για περιορισμένη εκδοτική δραστηριότητα που είχε δοθεί μέσω του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού. Το τοπίο, με όλα τα πιθανά σενάρια, αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέσα στο Δεκέμβριο όταν θα δημοσιοποιηθεί το ετήσιο δανειακό πρόγραμμα για το 2024 από το υπουργείο Οικονομικών.

ΟΔΔΗΧ: Επανέκδοση 10ετούς ομολόγου – Στόχος τα 200 εκατ. ευρώ

Πράσινο ομόλογο

Παράλληλα, το 2024 και όχι το 2023 αναμένεται, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, η έκδοση του πρώτου πράσινου ελληνικού ομολόγου, ανάλογα πάντα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στις αγορές και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εξασφαλιστεί έργα τα οποία θα μπορούν να συνδεθούν με ασφάλεια με την έκδοση του εν λόγω τίτλου.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού αναφερόταν πως το 2024 θα επιχειρηθεί και έκδοση ελληνικών κρατικών χρεογράφων με προσανατολισμό των δανειακών τους προσόδων στην πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη με στόχο την επέκταση της επενδυτικής βάσης και τη βελτίωση της εικόνας της χώρας στις διεθνείς αγορές μετά την ανάλωση πόρων που έχουν ουδέτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, κάτι που σημαίνει πως πρώτα θα αξιοποιηθούν οι επιπλέον εκταμιεύσεις που έχει εξασφαλίσει η χώρα για την υλοποίηση έργων και μετά θα υλοποιηθεί το εγχείρημα.

πηγή: ot.gr

