Κοινωνία

Αργυρούπολη: Αυτοκίνητα τυλίχτηκαν στις φλόγες

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά στα οχήματα προήλθε από εμπρησμό.

Στις φλόγες τυλίχθηκαν τα ξημερώματα δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στην οδό Φειδίου στην περιοχή της Αργυρούπολης.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα με έξι πυροσβέστες που κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια να κατασβήσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί σε παρακείμενα αυτοκίνητα και διαμερίσματα.

