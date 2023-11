Αθλητικά

F1 – GP Λας Βέγκας: Ποινή 10 θέσεων στην εκκίνηση στον Σάινθ

Το συμβάν στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμαστικών, που έφερε την ποινή στον Ισπανό πιλότο της F1,

Ο Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ τιμωρήθηκε με ποινή δέκα θέσεων στην εκκίνηση για το κυριακάτικο (19/11, 08:00) γκραν πρι της Φόρμουλα Ένα στο Λας Βέγκας, καθώς οι μηχανικοί της Ferrari υποχρεώθηκαν να αλλάξουν αρκετά εξαρτήματα της μονάδας ισχύος του Ισπανού, μετά το συμβάν που έλαβε χώρα στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμαστικών (FP1). Ο Σάινθ υποχρεώθηκε να σταματήσει το αυτοκίνητό του, λιγότερο από δέκα λεπτά μετά την έναρξη του FP1, καθώς χτύπησε ένα καπάκι αποχέτευσης που αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά στον κινητήρα, την μπαταρία, τη μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου και στο πάτωμα του μονοθεσίου.

Εξαιτίας του εν λόγω συμβάντος το FP1 διεκόπη οριστικά, ενώ οι άνθρωποι της Ferrari ζήτησαν από τους αγωνοδίκες να τους επιτρέψουν να αλλάξουν την μπαταρία χωρίς ο Σάινθ να δεχθεί ποινή, αίτημα που απορρίφθηκε.

Αιτιολογώντας αυτή την απόφαση, οι αγωνοδίκες ανέφεραν πως, «παρά το γεγονός ότι η ζημιά προκλήθηκε από εξαιρετικά ασυνήθιστες εξωτερικές συνθήκες, το άρθρο 2.1 των αθλητικών κανονισμών της Φόρμουλα Ένα υποχρεώνει όλους τους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένων των αγωνοδικών, να εφαρμόζουν τους κανονισμούς όπως είναι γραμμένοι. Συνεπώς, πρέπει να εφαρμοστεί η υποχρεωτική ποινή που ορίζεται στο άρθρο 28.3 του αθλητικού κανονισμού».

Μετά την εξέλιξη αυτή, όταν άρχισε το FP2, η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA) επιβεβαίωσε ότι ο Σάινθ είχε χρησιμοποιήσει στο μονοθέσιό του μια τρίτη μπαταρία για φέτος, με αποτέλεσμα να υπερβεί το όριο των δύο που επιτρέπονται στη σεζόν, με αποτέλεσμα να του επιβληθεί ποινή δέκα θέσεων στην εκκίνηση για το γκραν πρι του Λας Βέγκας.

