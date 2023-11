Κοινωνία

Μετρό: Πτώση ατόμου στον σταθμό “Άγιος Αντώνιος”

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ λόγω πτώσης ατόμου στις γραμμές.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική έπειτα από την πτώση ενός ατόμου στις γραμμές του μετρό, στον σταθμό «'Αγιος Αντώνιος». Η Πυροσβεστική κλήθηκε να μεταβεί στο σημείο γύρω στις 15:00 το μεσημέρι και αυτή την στιγμή επιχειρούν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Η κυκλοφορία στη γραμμή 2 του μετρό διεξάγεται προσωρινά στα τμήματσα Ανθούπολη - Περιστέρι και Σεπόλια - Ελληνικό.

