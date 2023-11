Life

Μικέλε Μορόνε: Διαγνώστηκα με μια ήπιας μορφής διπολική διαταραχή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε ο πρωταγωνιστής της ταινίας «365 ημέρες», Μικέλε Μορόνε.

-

Ο Μικέλε Μορόνε μίλησε για το γεγονός ότι έγινε τραγουδιστής «κατά λάθος», αλλά και για το γεγονός ότι έχει διαγνωστεί με διπολική διαταραχή, κάτι που- όπως είπε- τον βοήθησε στη δημιουργία του νέου άλμπουμ του.

«Δημιούργησα αυτό το άλμπουμ φέτος, αφού ανακάλυψα ότι έχω ένα πρόβλημα ψυχικής υγείας. Διαγνώστηκα με ήπιας μορφής διπολική διαταραχή, δηλαδή κυκλοθυμία. Έχουμε στο μυαλό μας ότι τα άτομα που πάσχουν από διπολική διαταραχή, έχουν δύο προσωπικότητες. Αλλά δεν είναι έτσι», δήλωσε. «Αυτή η διαταραχή με βοήθησε πολύ να δημιουργήσω αυτό το άλμπουμ», συμπλήρωσε.

«Βασικά, έγινα τραγουδιστής κατά λάθος, για να είμαι ειλικρινής. Μια μέρα είπα στον σκηνοθέτη ότι μου αρέσει να γράφω μουσική, να δημιουργώ τραγούδια. Ενθουσιάστηκε με αυτό και αποφάσισε να βάλει 3-4 τραγούδια στο soundtrack της ταινίας (365 ημέρες)». «Έτσι έγινα τραγουδιστής κατά λάθος. Ωστόσο, προτιμώ να γυρίζω ταινίες. Είμαι γεννημένος ηθοποιός και αυτό είναι το αληθινό πάθος μου. Η μουσική είναι το χόμπι μου. Κάτι που μου αρέσει πολύ να κάνω», εξομολογήθηκε, μιλώντας στην ΕΡΤ

«Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος έχει περιέργεια για εμένα. Αλλά είμαι ένας συνηθισμένος άνδρας που έπαιξε έναν ρόλο», σημείωσε. Συμπλήρωσε ότι «νομίζουν ότι είμαι ο χαρακτήρας που υποδύομαι, αλλά δεν είμαι. Με πλησιάζουν… Δεν μ’ αρέσει να με ακουμπάνε άγνωστοι, για παράδειγμα, όπως σε πολλούς ανθρώπους πιστεύω».





Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Βάρκιζα: Νεκρές δύο γυναίκες στην Λεωφόρο Σουνίου (βίντεο)

Δυτική Όχθη: Νεκρός 12χρονος Παλαιστίνιος από σφαίρα στο στήθος

Τροχαίο - Σίνδος: Σκοτώθηκε οδηγός στην Εθνική Οδό (βίντεο)