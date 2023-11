Κοινωνία

Ναυάγιο στη Λέσβο: Η διάσωση του ναυτικού και οι έρευνες για τους αγνοούμενους (βίντεο)

Συγκλονίζει η διάσωση του ναυτικού από το πλοίο που βυθίστηκε στα ανοιχτά της Λέσβου. Ο εκπρόσωπος Τύπου του Λιμενικού στον ΑΝΤ1 για τις επιχειρήσεις έρευνας.

Συνεχίζονται οι έρευνες για του δώδεκα αγνοούμενους ναυτικούς του πλοίου “Raptor”, με σημαία Ισραήλ, που βυθίστηκε την Κυριακή στα ανοιχτά της Λέσβου.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Λιμενικού Σώματος, Νίκος Αλεξίου, μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και είπε πως από το πρωί δύο ακόμα σκάφη του Λιμενικού και ένα ελικόπτερου, συμβάλλουν στις έρευνες που έκαναν όλη τη νύχτα τα πάνω από 6 σκάφη του Λιμενικού στην περιοχή.

Σημείωσε δε πως, οι καιρικές συνθήκες είναι καλύτερες σήμερα, αφού την ώρα της βύθισης, τα κύματα στο σημείο έφταναν τα 5 μέτρα.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, είπε πως, είναι «δεδομένο ότι καθυστέρησε το σήμα κινδύνου και ο καπετάνιος είπε πως είχε βλάβη από πριν και δεν την είχε δηλώσει, από λάθος εκτίμηση.





