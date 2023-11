Λέσβος

Λέσβος: Βυθίστηκε φορτηγό πλοίο - Επιχείρηση διάσωσης για το πλήρωμα

Την επιχείρηση διάσωσης δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Φορτηγό πλοίο βυθίστηκε ανοιχτά της Λέσβου με 14 άτομα πλήρωμα το πρωί της Κυριακής με επιχείρηση διάσωσης να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το συμβάν έλαβε χώρα στην θαλάσσια περιοχή 4,5 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Λέσβου. Σύμφωνα με πληροφορίες, 1 Ινδός, 11 Αυγύπτιοι και 2 Συριοι είναι τα μέλη του πληρώματος του πλοίου που μετά τις 7 το πρωί δήλωσε μηχανική βλάβη.

Στις 8:20 εξέδωσε σήμα κινδύνου όπου δήλωσε και κάποια κλίση ενώ στη συνέχεια χάθηκε και από τα ραντάρ.

Στην περιοχή βρίσκονται 5 παραπλέοντα Φ/Γ, έχουν αποπλεύσει 3 σκάφη του Λιμενικού, έχουν απογειωθεί ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας και ένα ελικόπτερο του Πολεμικου Ναυτικού, ενώ έχει ενεργοποιηθεί και φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού.

Στο σημείο πνέουν ισχυροί βορειοδυτικοί άνεμοι 8 μποφόρ.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού, έχει ανασύρει έναν επιζώντα, Αιγύπτιο και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης.









