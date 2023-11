Κόσμος

Μπελέρης: Ο Ράμα κάνει “κυνήγι μαγισσών

Καταπέλτης κατά του Έντι Ράμα και της αλβανικής Δικαιοσύνης ήταν ο Δήμαρχος Χειμμάρας, που παραμένει προφυλακισμένος επί μήνες.

«Το κράτος δικαίου στην Αλβανία δεν λειτουργεί» τόνισε σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ ο εκλεγμένος Δήμαρχος Χειμάρρας, Φρέντη Μπελέρης, που παραμένει προφυλακισμένος στις φυλακές Δυρραχίου.

Ο κ. Μπελέρης ανέφερε πως στις 4 Δεκεμβρίου και «μετά από 6 μήνες κωλυσιεργίας» θα εκτελεστεί «η αίτησή μου στο ειδικό δικαστήριο για το αν θα ορκιστώ», σημειώνοντας πως ο νόμος είναι ξεκάθαρος.

«Όταν κάποιος δεν έχει καταδικαστεί και η απόφαση δεν έχει τελεσιδικήσει μπορεί να ορκιστεί» είπε και κατήγγειλε πως για το ίδιο αδίκημα που είναι προφυλακισμένος, άλλοι δυο δήμαρχοι είναι στα καθήκοντά τους τη στιγμή που υπάρχουν βίντεο και μαρτυρίες στις άλλες δύο περιπτώσεις. «Ένας και μοναδικός μάρτυρας παραδέχτηκε ότι χρηματίστηκε με 7.000 ευρώ, ενώ ο διευθυντής της αστυνομίας της Χιμάρας προήχθη», σημείωσε ακόμα.

Ο κ. Μπελέρης αναφέρθηκε και στην πολιτική σκηνή της Αλβανίας λέγοντας πως «Η αντιπολίτευση δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά της στη Βουλή» και πως «υπάρχει κυνήγι μαγισσών από την πλευρά της κυβέρνησης. Όποιος δεν είναι αρεστός από τον Ράμα διώκεται ανά πάσα στιγμή. Δεν υπάρχει ισονομία» είπε χαρακτηριστικά.

«Ο κ. Ράμα κάνει τα χατίρια στις άλλες χώρες και θεωρείται φιλοευρωπαίος και σύγχρονος, ενώ έχουν φύγει 1 εκατ. Αλβανοί από τη χώρα» είπε ακόμη ο εκλεγμένος δήμαρχος Χειμάρρας, χαρακτηρίζοντας τον Αλβανό πρωθυπουργό «κακομαθημένο».

«Πολλά αλβανικά ΜΜΕ στηρίζουν τη στάση της Ελλάδας. Όσοι στηρίζουν τον κ. Ράμα είναι λίγοι και είναι κατευθυνόμενοι», σημείωσε στη συνέντευξή του ο Φρέντης Μπελέρης που κλείνοντας σημείωσε «είμαι μια χαρά, είμαι αθώος, συγκινημένος από την αγάπη του κόσμου, και όχι μόνο των Χειμαρριωτών, απ’ όλη την Ελλάδα».

