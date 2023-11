Κοινωνία

Νέος Ποινικός Κώδικας: Έρχονται αυστηρότερες ποινές και περισσότερα έτη κάθειρξης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αλλαγές έρχονται στην αναστολή έκτισης, τις εναλλακτικές μορφές ποινής αλλά και τις αναβολές δικών στα ακροατήρια.

-

Αλλαγές στον ποινικό κώδικα και στον κώδικα ποινικής δικονομίας προβλέπει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Αυξάνεται το ανώτατο όριο πρόσκαιρης κάθειρξης από τα 15 έτη που ισχύει σήμερα στα 20 έτη. Παράλληλα, αυξάνεται το ύψος της συνολικής εκτιτέας ποινής για επιμέρους καταδίκες από τα 20 έτη στα 25 για τα κακουργήματα και από τα 8 έτη στα 10 για τα πλημμελήματα. Για την αποφυλάκιση με όρους θα εξετάζονται εκτός από τα τυπικά και τα ουσιαστικά κριτήρια για κάθε κρατούμενο.

Όπως μεταδίδει η δικαστική συντάκτρια του ΑΝΤ1 Λία Κοντοπούλου, πλέον οι καταδικασθέντες για πλημμελήματα με ποινή από δύο έτη και πάνω θα πρέπει υποχρεωτικά να εκτίουν ένα μέρος της ποινής από έναν μήνα έως έξι μήνες και το υπόλοιπο θα αναστέλλεται. Για ποινές από 3 έως 5 έτη δεν θα δίδεται αναστολή και εφόσον υπάρξει αμετάκλητη καταδίκη ο καταδικασθείς θα οδηγείται στη φυλακή.

Για μικρότερες ποινές προβλέπεται είτε μετατροπή σε χρηματική ποινή είτε παροχή κοινωφελούς εργασίας σε 1.500 συνεργαζόμενους οργανισμούς του δημοσίου.

Με τις δρομολογούμενες αλλαγές όλα τα κακουργήματα που έχουν οικονομικό αντικείμενο θα διώκονται αυτεπάγγελτα, καθώς και κάποια επιμέρους οικονομικής φύσης αδικήματα.

Από 3 έως 5 έτη φυλάκιση θα τιμωρείται ο εμπρησμός δάσους από αμέλεια. Προβλέπεται χρηματική ποινή έως 200 χιλιάδες ευρώ, άμεση εκτέλεση ποινής χωρίς αναστολή ούτε μετατροπή, ακόμα και δήμευση της περιουσίας του δράστη. Ποινή έως ένα έτος θα επιβάλλεται και για τη μη λήψη προληπτικών μέτρων.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης επιχειρεί τέλος να βάλει φρένο στις διαρκείς αναβολές δικών που έχουν ως αποτέλεσμα χιλιάδες υποθέσεις να λιμνάζουν στα ακροατήρια.

Αναβολή θα δίνεται μόνο μία φορά και σε αυτήν ακόμα την περίπτωση θα υπάρξει πρόβλεψη παραβόλου υπέρ δημοσίου. Παράλληλα, μπαίνει κόφτης στους «επαγγελματίες» μηνυτές, καθώς αυξάνεται το παράβολο στα 100 ευρώ και θα επιβαρύνονται με τα δικαστικά έξοδα.

Ειδήσεις σήμερα:

Διδυμότειχο: Ζευγάρι ηλικιωμένων δώρισε 100000 ευρώ στο Νοσοκομείο

Μύκονος: Πως έγινε το τροχαίο δυστύχημα του δικυκλιστή με την αγελάδα

“The 2Night Show” - Αναστόπουλος: Δεν παντρεύτηκα ποτέ γιατί… (βίντεο)