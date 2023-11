Πολιτική

Ερντογάν: Οι διαφορές με την Ελλάδα υπάρχουν, αλλά μοιραζόμαστε τον ίδιο ουρανό και την ίδια θάλασσα

Τι αναφέρει σε μήνυμά του ο Τούρκος Πρόεδρος λίγες μέρες πριν την επίσκεψή του στην Αθήνα

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την επίσκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Ελλάδα. Ο Τούρκος ηγέτης αναμένεται στην Αθήνα στις 7 Δεκεμβρίου, για τη συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ) των δύο χωρών.

Λίγες μέρες πριν την επίσκεψή του στη χώρα μας, ο Ερντογάν αναφέρθηκε στο επικείμενο ταξίδι του κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του. «Συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε την πολιτική μας για την αύξηση των φίλων μας και τη μείωση των εχθρών μας», ανέφερε μεταξύ άλλων. «Δεν βλέπουμε τη διπλωματία ως ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος συγκεκριμένα στην επίσκεψή του στην Αθήνα, είπε ότι εύχεται αυτό το ταξίδι να φέρει μια νέα σελίδα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. «Διαφωνίες είχαμε χθες και θα έχουμε και σήμερα», δήλωσε, προσθέτοντας ωστόσο ότι πρέπει να επικρατήσει ένα ήρεμο κλίμα. Πρότεινε μάλιστα τη λύση του καζάν-καζά, δηλαδή το να κερδίζουν όλοι.

«Το γεγονός ότι έχουμε διαφορές δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να βρούμε κοινό έδαφος ως δύο χώρες που μοιράζονται τον ίδιο ουρανό και την ίδια θάλασσα. Υπάρχουν πολλά θέματα στα οποία μπορούμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας. Ελπίζω ότι το ταξίδι μας θα οδηγήσει στο άνοιγμα μιας νέας σελίδας για τις χώρες μας», είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

