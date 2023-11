Οικονομία

“Καλάθι των Χριστουγέννων”: Πότε θα ξεκινήσει – Τι θα περιλαμβάνει

Μέχρι πότε θα ισχύσει το "Καλάθι των Χριστουγέννων" και τι συζητήσεις γίνονται για το "Καλάθι του Άη Βασίλη"

Γιορτινό καλάθι, μειώσεις τιμών και προσφορές βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν με τους εκπροσώπους της Ενωσης Σουπερμάρκετ Ελλάδος (ΕΣΕ) ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας και ο γενικός γραμματέας Εμπορίου Σωτήρης Αναγνωστόπουλος ενόψει των γιορτών αλλά και των ρυθμίσεων που ετοιμάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να δημοσιοποιηθεί η λίστα των προϊόντων που θα περιλαμβάνει το «καλάθι των Χριστουγέννων» και για τις φετινές γιορτές. Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης, τα προϊόντα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα της μόνιμης μειωμένης τιμής έχουν φτάσει τα 931, με την ηγεσία του υπουργείου να δηλώνει ότι συνεχώς αυξάνονται.

Το υπουργείο Ανάπτυξης και φέτος επαναφέρει το «καλάθι των Χριστουγέννων», το οποίο αναμένεται να περιλαμβάνει συγκεκριμένα προϊόντα σε χαμηλές τιμές, μεταξύ άλλων γαλοπούλα, μοσχάρι, βασιλόπιτα και γλυκίσματα όπως σοκολατοειδή και άλλα είδη.

Μάλιστα η αναλυτική λίστα με τα προϊόντα θα ανακοινωθεί έως τα μέσα Δεκεμβρίου καθώς στόχος είναι η ισχύς του να ξεκινήσει από την Τέταρτη 12 Δεκεμβρίου 2023 με διάρκεια έως τις 3 Ιανουαρίου 2024. Οπως και πέρυσι στο καλάθι υποχρεωτικά θα συμμετέχουν όλα τα σουπερμάρκετ με τζίρο άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα συζητήσεις έχουν ξεκινήσει και για το «καλάθι του Αγιου Βασίλη» με τα παιχνίδια για τα μικρά παιδιά.

Νέο εργαλείο

Την ίδια ώρα αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή τις επόμενες ημέρες το νέο application για κινητά τηλέφωνα μέσα από το οποίο οι καταναλωτές θα μπορούν γρήγορα και εύκολα να πραγματοποιούν τις καταγγελίες τους όταν εντοπίζουν αδικαιολόγητες ανατιμήσεις.

Ειδικότερα το νέο εργαλείο, που θα μπει στη «φαρέτρα» με τα όπλα κατά της ακρίβειας, θα προσφέρει τη δυνατότητα στους καταναλωτές μέσα από τη συγκεκριμένη εφαρμογή να στέλνουν επώνυμες ή ανώνυμες καταγγελίες, όπως ακριβώς γίνεται ήδη και μέσα από την εφαρμογή kataggelies.mindev.gov.gr.

Μάλιστα θα μπορούν να βγάζουν και φωτογραφίες τις τιμές των προϊόντων που θεωρούν ότι πωλούνται σε αδικαιολόγητες τιμές και να τις αποστέλλουν στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή.

Στη συνάντηση από την ΕΣΕ παρόντες ήταν ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Αριστοτέλης Παντελιάδης, ο γενικός γραμματέας Κώστας Μαυροειδής και ο γενικός διευθυντής Απόστολος Πεταλάς.

πηγή: ot.gr

