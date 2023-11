Κόσμος

Ισραήλ - Χαμάς: 145 όμηροι εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα

Ο ραδιοφωνικός σταθμός του ισραηλινού στρατού μετέδωσε ότι ακόμη 10 ισραηλινοί όμηροι απελευθερώθηκαν αργά το βράδυ της Τετάρτης από τη Χαμάς

Συνολικά 145 όμηροι από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου κρατούνται ακόμη στη Γάζα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ισραηλινή κυβέρνηση.

Ο εκπρόσωπός της Eylon Levy είπε ότι οι υπόλοιποι όμηροι περιλαμβάνουν τρία άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών και δέκα άνω των 75 ετών.

Πρόσθεσε ότι 102 όμηροι – 78 Ισραηλινοί και 24 ξένοι υπήκοοι – έχουν απελευθερωθεί μέχρι στιγμής και ότι ένας ακόμη έχει βρεθεί νεκρός

Ο ραδιοφωνικός σταθμός του ισραηλινού στρατού μετέδωσε την Τετάρτη το βράδυ ότι 10 ισραηλινοί όμηροι απελευθερώθηκαν αργά το βράδυ της Τετάρτης από τη Χαμάς και έχουν παραδοθεί στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο της συμφωνίας ανταλλαγής κρατουμένων.

