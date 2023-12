Πολιτισμός

Εορτολόγιο: 1 Δεκεμβρίου - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα.

-

Σήμερα 1 Δεκεμβρίου η η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την μνήμη:

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν σήμερα όσοι λέγονται:

Θεόκλητος, Θεοκλήτη Ναούμ, Ναούμης, Ναόμι, Ναούμα Φιλαρέτη, Φιλάρετος, Φιλαρέτης Αρετή, Αρετούσα Φαιναρέτη

Παγκόσμιες ημέρες

Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS

Ειδήσεις σήμερα:

Παναμάς: Παραιτήθηκε ο Υπουργός Εμπορίου

Missing Kid Alert: ανήλικες μπήκαν σε ταξί και εξαφανίστηκαν

Rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 162 σημεία