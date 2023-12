Life

Χριστούγενα και Πρωτοχρονιά στην Αθήνα: Το πρόγραμα των εκδηλώσεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι 129 γειτονιές της πόλης, με τα δέκα «Χριστουγεννιάτικα Χωριά», τους στολισμένους δρόμους και φυσικά το κέντρο και η πλατεία Συντάγματος θα πλημμυρίσουν από τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.

-

Μια σειρά από εκδηλώσεις και συναυλίες, που συνθέτουν ένα πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα, έχει προγραμματίσει ο Δήμος Αθηναίων, ενόψει των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Από 1 Δεκεμβρίου έως και τις 7 Ιανουαρίου, οι 129 γειτονιές της πόλης, με τα δέκα «Χριστουγεννιάτικα Χωριά», τους στολισμένους δρόμους και φυσικά το κέντρο και η πλατεία Συντάγματος θα πλημμυρίσουν από τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.

Το πρόγραμμα των φετινών εκδηλώσεων επιμελήθηκε ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του δήμου (ΟΠΑΝΔΑ) και η Τεχνόπολη, σε συνεργασία με το This is Athens και τον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 9.84, ενώ ξεχωριστή θέση έχουν οι δράσεις του «Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας», καθώς και των νέων χώρων πολιτισμού, της Δημοτικής Αγοράς της Κυψέλης, του Μουσείου Μαρία Κάλλας και του Athens Book Space στο αναμορφωμένο Πάρκο Ελευθερίας.

Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια για παιδιά και οικογένειες, μουσική σε live συναυλίες και πάρτι, μουσικοθεατρικές παραστάσεις, βιβλιοπαρουσιάσεις και αναγνώσεις, δρώμενα εμπνευσμένα από βιβλία και μουσειακές εκθέσεις, καθώς και δέκα «χριστουγεννιάτικα χωριά» με μοναδικές γιορτινές εκπλήξεις στο καθένα.

Τα «Χριστουγεννιάτικα Χωριά» σε δέκα γειτονιές

Από τις 23 Δεκεμβρίου μέχρι τις 6 Ιανουαρίου, δέκα «Χριστουγεννιάτικα Χωριά» σε ισάριθμες γειτονιές, θα προσφέρουν πλούσιες δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Από την Αχαρνών και τη Λαμπρινή μέχρι το Παγκράτι και την Ελληνορώσων, ο Άγιος Βασίλης και τα ξωτικά του θα «μεταμορφώσουν» μερικές από τις πιο κεντρικές γειτονιές σε «χωριά» χαράς και γιορτής, θα υποδέχονται μικρά και μεγάλα παιδιά με κατασκευές, γλυκο-κεράσματα, face painting και πολλά ακόμα γιορτινά δρώμενα. Τις εκδηλώσεις πλαισιώνουν, μεταξύ άλλων, ξυλοπόδαροι, ζογκλέρ, μασκότ, animateurs, μαριονέτες και ταχυδακτυλουργοί.

Η Αθήνα γεμίζει μουσική

Η πλατεία Συντάγματος θα «χορέψει» και φέτος στον ρυθμό των Χριστουγέννων. Για επτά ημέρες, συνολικά 15 live συναυλίες από εγχώριους καλλιτέχνες, μουσικά σχήματα και μπάντες θα πραγματοποιηθούν στην κεντρική μουσική σκηνή των Χριστουγέννων. Το George Zervos Trio, οι Wedding Singers, οι Ηermaphrodites Child, ο Βασίλης Καζούλης με τα Κίτρινα Ποδήλατα και την Αλεξάνδρα Κόνιακ, το Dimitris Tsakas Quintet, οι Polkar, οι Gumbo Ya Ya με τις Sugahspank και Emily Mesko, η Νεφέλη Φασούλη, το Sub Quartet, ο Πάνος Βλάχος, o Jerome Kaluta, το Mihalis Kalkanis Group, το Χριστουγεννιάτικο Γκαλά με τις φωνές της Μαρίας Κατριβέση και του Γιάννη Χουσάκου, οι Jaguar Bombs και οι Tonis Sfinos & The Playmates, υπόσχονται να απογειώσουν τη γιορτινή διάθεση.

Πάρτι θα στηθούν και φέτος σε απρόσμενα σημεία της πόλης. Το Mobile Party Needless θα μετατρέψει την πλατεία Δικαιοσύνης (Σανταρόζα) σε χριστουγεννιάτικο dancefloor, ο ραδιοφωνικός σταθμός Kosmos θα στήσει ένα «Xmas Party» ειδικά αφιερωμένο στο περιοδικό «Σχεδία» στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, οι Cool Crips στο Σεράφειο Δήμου Αθηναίων, η Στοά Εμπόρων μεταμορφώνεται από τον Pepper 96.6 σε σημείο διασκέδασης, ενώ ανήμερα των Χριστουγέννων, η «Xmas Extravaganza» & Beyond στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης με δυναμικά beats αγαπημένων selectors και DJs.

Παράλληλα, στο «Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας» η δημοφιλής οπερέτα του Νίκου Χατζηαποστόλου «Απάχηδες των Αθηνών», ανεβαίνει σε σκηνοθεσία του Βασίλη Μαυρογεωργίου και μουσική διεύθυνση του Κορνήλιου Μιχαηλίδη, με τη Συμφωνική Ορχήστρα και Χορωδία Δήμου Αθηναίων.

Στον ίδιο χώρο θα πραγματοποιηθεί η συναυλία του Θοδωρή Κοτονιά και της Σαββέρια Μαργιολά, αλλά και το «Christmas in New York» από την Athens Big Band, ενώ οι πολιτιστικοί χώροι του ΟΠΑΝΔΑ και ο Πολυχώρος «Άννα και Μαρία Καλουτά» θα «πλημμυρίσουν» για όλη τη διάρκεια των γιορτών με χριστουγεννιάτικα τραγούδια, παραδοσιακές μελωδίες, αλλά και συναυλίες για παιδιά.

Τέλος, τις γιορτινές ημέρες, το βανάκι του ΑΘΗΝΑ 9.84 θα γεμίσει τις γειτονιές της Αθήνας με χριστουγεννιάτικες μουσικές και παιδικές χορωδίες. Οι στάσεις του περιλαμβάνουν και το Μουσείο Μπενάκη της οδού Πειραιώς, καθώς για ένα πρωινό θα «ντύσει» μουσικά τις εκπαιδευτικές δράσεις γύρω από την έκθεση του Γιώργου Χατζημιχάλη, ενώ στις 20-28/12 θα στολίζει με τις μουσικές του το Σύνταγμα. Ειδικά για τις 20 Δεκεμβρίου, ο ραδιοφωνικός σταθμός της πόλης ενώνει τις δυνάμεις του με το «Μαζί για το Παιδί» στον χριστουγεννιάτικο ραδιομαραθώνιο ενίσχυσης οικογενειών και παιδιών που βρίσκονται σε ανάγκη.

Πλούσιες Εκπαιδευτικές δράσεις και Μουσικοθεατρικές παραστάσεις

Εκπαιδευτικά προγράμματα, εικαστικά εργαστήρια, δημιουργικές κατασκευές, μουσικοκινητικά και θεατρικά παιχνίδια, εργαστήριο και προβολή κινουμένων σχεδίων, χριστουγεννιάτικη ζωγραφική, ένα μαγικό bubble show, αλλά και πολλές ακόμα εορταστικές δράσεις θα αναπτυχθούν σε κάθε γωνιά της Αθήνας, από τις αρχές Δεκεμβρίου μέχρι τις πρώτες ημέρες του νέου έτους.

Η «Αγέλαστη Πολιτεία και οι Καλικάντζαροι», το πολυαγαπημένο παραμύθι των Χάρη και Πάνου Κατσιμίχα, έρχεται ως μουσικοθεατρική παράσταση για μικρούς και μεγάλους στο Athens Book Space στο Πάρκο Ελευθερίας, ενώ οι παιδικές θεατρικές παραστάσεις στους πολιτιστικούς χώρους θα «φέρουν» μεταξύ άλλων στη σκηνή μαριονέτες, μάγους, καλικάντζαρους, τους δημοφιλείς «Μικρούς Κυρίους - Μικρές Κυρίες», μέχρι ιστορίες εμπνευσμένες από τη ζωή του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, αλλά και από τα έργα του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν. Η Πινακοθήκη, τα Μουσεία, οι Βιβλιοθήκες, το Κέντρο Τεχνών, το Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» και τα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης έχουν σχεδιάσει προγράμματα που καλύπτουν όλες τις ηλικίες των παιδιών με μια μεγάλη γκάμα δραστηριοτήτων.

Τέλος, ο ΟΠΑΝΔΑ, στο πλαίσιο του κοινωνικού του έργου και θέλοντας να προσφέρει ακόμη περισσότερη χαρά σε όλα τα παιδιά της πόλης, θα παρουσιάσει σε Ειδικά Δημοτικά Σχολεία της Αθήνας τη θεατρική παράσταση «Ο Φιλάργυρος» του Μολιέρου από το Θέατρο Αθηνών ο Θέσπις, μια κωμωδία με ιδιαίτερα εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

Η μαγεία του βιβλίου «ταξιδεύει» μικρούς και μεγάλους

Τα παραμύθια έχουν την «τιμητική» τους κάθε Χριστούγεννα, γι' αυτό και ο νέος πολιτιστικός χώρος του Δήμου Αθηναίων, το Athens Book Space στο Πάρκο Ελευθερίας, προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να «χαθούν» στη μαγεία των σελίδων. Τα παιδιά θα απολαύσουν δράσεις που συνδυάζουν την ανάγνωση παραμυθιών και ιστοριών από όλο τον κόσμο με κόμικς, μουσική, αλλά και σκάκι, σε ξεχωριστά και άκρως πρωτότυπα εργαστήρια, ενώ οι ενήλικες θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν μέρος σε εργαστήρι δημιουργικής ανάγνωσης, στη Λέσχη Ανάγνωσης Κλασικής Λογοτεχνίας, καθώς και να παρακολουθήσουν συζητήσεις και αναλύσεις ποιητικών συλλογών και μυθιστορημάτων από συγγραφείς και δημοσιογράφους.

Παράλληλα, στη μαγεία του βιβλίου θα «παρασυρθεί» και η Δημοτική Αγορά Κυψέλης, καθώς φιλοξενεί τις χριστουγεννιάτικες αγορές βιβλίου των Εκδόσεων Ψυχογιός και της ομάδας Booktopia, ενώ η Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη θα αφιερώσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη ζωή και το έργο του Κάρολου Ντίκενς.

Μουσειακές ξεναγήσεις και εκθέσεις με ελεύθερη είσοδο

Για να γιορτάσει τα πρώτα του Χριστούγεννα το νέο μουσείο της πόλης, το «Μουσείο Μαρία Κάλλας», ανοίγει τις πόρτες του για μια διπλή οργανωμένη ξενάγηση με ελεύθερη είσοδο (απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση). Οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν τον κόσμο της μεγάλης ντίβας, της όπερας και του λυρικού θεάτρου, μέσα από μια διαδρομή βιωματικής εμπειρίας, εμπλουτιζόμενη από οπτικοακουστικά μέσα, κείμενα, νέες τεχνολογίες, ηχητικά και ιστορικά τεκμήρια.

Παράλληλα, η πρώτη συναυλία στους χώρους του έρχεται από το Αθηναϊκό Κουιντέτο «Δημήτριος Δούνης», όπου στις δύο παραστάσεις «Christmas Visions» θα παρουσιάσει ένα εορταστικό πρόγραμμα με χριστουγεννιάτικες σουίτες από την Αναγέννηση έως σήμερα, γραμμένες από Έλληνες και ξένους συνθέτες.

Στο Κέντρο Τεχνών θα πραγματοποιηθεί η ατομική έκθεση του Κώστα Μπασάνου με τίτλο «Working Title», που πραγματεύεται τον αθέατο δημιουργικό χώρο της εικαστικής παραγωγής, ενώ στην Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων η πρώτη αναδρομική έκθεση του ζωγράφου Αλέξη Κυριτσόπουλου με τίτλο «Παράλληλα», με έργα από το 1963 έως σήμερα.

Το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη» θα παρουσιάσει την έκθεση χειροποίητων υφαντών «Τα πλουμιστά Υφαντά της Όσσας Θεσσαλονίκης», ενώ τις παραμονές της Πρωτοχρονιάς θα διοργανώσει μια λαογραφική γιορτινή ξενάγηση στο αρχοντικό Χατζημιχάλη.

Τέλος, το Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» διοργανώνει για τους επισκέπτες άνω των 60 μια νοσταλγική βόλτα πολιτισμού στο παρελθόν της πόλης, που ξεκινά από τη μόνιμη έκθεση «Οδοιπορικό της παλιάς Αθήνας», συνεχίζει στο γεμάτο ιστορίες Θησείο και στον πεζόδρομο της Ηρακλειδών και καταλήγει στην έκθεση «Εύρηκα: Επιστήμη, Τέχνη & Τεχνολογία των Αρχαίων Ελλήνων» του Μουσείου Ηρακλειδών.

Νύχτα των Ευχών-Ατμοσφαιρικό ρεβεγιόν Χριστουγέννων στην Πλατεία Κοτζιά

Η «Νύχτα των Ευχών» έχει γίνει πλέον ένα αγαπημένο έθιμο της Παραμονής των Χριστουγέννων. Στις 24 Δεκεμβρίου, μικροί και μεγάλοι θα «φωτίσουν» την Πλατεία Κοτζιά με τα παραδοσιακά βιοδιασπώμενα φαναράκια, τα οποία θα ταξιδέψουν ως τον ουρανό μεταφέροντας τις ευχές. Σε αυτήν τη μαγική βραδιά των Χριστουγέννων, οι ατμοσφαιρικές μελωδίες θα έρχονται από το βανάκι του σταθμού ΑΘΗΝΑ 9.84, το οποίο θα «ντύνει» μουσικά την εκδήλωση με επιλογές των ραδιοφωνικών παραγωγών του.

Καλωσορίζουμε το 2024 από την Πλατεία Συντάγματος

Την Παραμονή Πρωτοχρονιάς, το ραντεβού δίνεται φυσικά στην πλατεία Συντάγματος. Με οικοδεσπότες το δίδυμο του «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο, ο κόσμος θα αποχαιρετήσει το 2023 μ' ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα γεμάτο live μουσική, χορό, πυροτεχνήματα, λάμψη και πολλές εκπλήξεις, και θα υποδεχθεί το 2024 με αισιοδοξία και χαρά (το line-up της πρώτης live συναυλίας του έτους θα ανακοινωθεί σύντομα).

New Year's Eve Party

Το μεγαλύτερο πάρτι της Πρωτοχρονιάς θα γίνει και φέτος στη Βαρβάκειο. Λίγο πριν από την αλλαγή του χρόνου, οι Street Outdoors θα περιμένουν τον κόσμο στην κεντρικότερη Αγορά της πόλης, όπου DJ και παραγωγοί θα μετατρέψουν τις ευχές σε μουσική, έτσι ώστε το 2024 να βρει τους δημότες στο πιο χορευτικό πάρτι στην καρδιά της Αθήνας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ειδήσεις σήμερα:

Κάτω Πατήσια: Φωτιά σε σπίτι - Μητέρα και παιδί απεγκλωβίστηκαν από το μπαλκόνι

Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά: Πού θα κάνουν γιορτές οι Έλληνες

Οπαδική βία - Οργή Μητσοτάκη: Θα νικήσουμε αυτήν τη μάχη