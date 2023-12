Κοινωνία

Πέραμα: γυναίκα έπεσε στη θάλασσα από φέρι μποτ

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας της γυναίκας που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από πτώση από φέρι μποτ.

Στο Θριάσιο νοσοκομείο νοσηλεύεται γυναίκα που νωρίτερα την Παρασκευή, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε στη θάλασσα από φέρι μποτ στο Πέραμα.

Η γυναίκα ήταν επιβάτης του φέρι που πραγματοποιεί το δρομολόγιο Πέραμα-Σαλαμίνα και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από στελέχη του λιμενικού, έπεσε στη θάλασσα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό σΣώμα, η γυναίκα περισυνελέγη από λάντζα και μεταφέρθηκε στη στεριά όπου ασθενοφόρο την παρέλαβε και την οδήγησε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

