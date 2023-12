Κοινωνία

Πέραμα: Μαθήτρια έπεσε από το μπαλκόνι του σχολείου

Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για τους λόγους της πτώσης της μικρής μαθήτριας.

Συναγερμός στο Πέραμα του Πειραιά έπειτα από πτώση 14χρονη μαθήτριας από μπαλκόνι του 2ου ορόφου στο 3ο Γυμνάσιο της περιοχής.

Ο διευθυντής του σχολείου κάλεσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε τη 14χρονη στην Αθήνα στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

H 14χρονη φέρει χτυπήματα στα πόδια και τη λεκάνη, σύμφωνα με πληροφορίες.

Άνδρες της αστυνομίας έσπευσαν στο σχολείο για να ερευνήσουν τα αίτια της πτώσης της μαθήτριας.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για απόπειρα αυτοκτονίας οφειλόμενη σε ερωτική απογοήτευση.

