Οικονομία

Σαουδική Αραβία: Το “όραμα 2030” του πρίγκιπα διαδόχου και τα άλματα στην οικονομία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε διαρκή ανοδική τροχιά κινείται η οικονομία της Σαουδικής Αραβίας, με αλματώδη ανάπτυξη στους τομείς εκτός πετρελαίου, χάρη στο “όραμα 2030” του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν.

-

Του Νικόλα Βαφειάδη, από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Στην πλήρη μεταμόρφωση της Σαουδικής Αραβίας, που εξελίσσεται σε μια από τις πιο γοργά αναπτυσσόμενες οικονομίες στον κόσμο, οδήγησαν οι μεταρρυθμίσεις στις οποίες προχώρησε ο διάδοχος του θρόνου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν Μπιν Αμπντουλαζίζ Αλ Σαούντ.

To “όραμα 2030” του εμπνευσμένου Σαουδάραβα ηγέτη, αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οικονομικής επέκτασης, που βασίζεται σε επενδύσεις στους πιο προηγμένους και δυναμικούς τομείς, όπως η ανάπτυξη των πόλεων του μέλλοντος.

Η Νεόμ, μια φουτουριστική πόλη τεχνολογικών θαυμάτων, ανεπτυγμένη γραμμικά, που εντάσσεται αρμονικά στο περιβάλλον, έμοιαζε με απραγματοποίητο όνειρο. Κι όμως η κατασκευή της προχωρεί με βάση το πρόγραμμα και σύντομα θα αποτελέσει το πρότυπο για όλο τον πλανήτη.

Παράλληλα, ο εμπνευστής των μεγαλόπνοων αυτών σχεδίων, ακολουθεί μια δυναμική πολιτική θέτοντας όλο και υψηλότερους στόχους.

Σε τηλεοπτική συνέντευξη του, όταν του ζήτησαν να δώσει μερικά παραδείγματα για τους στόχους του και την πορεία υλοποίησης τους, απάντησε πως «απλώς, στις δυο προηγούμενες περιόδους στη Σαουδική Αραβία υπήρξαν πολλές ευκαιρίες που δεν αξιοποιήσαμε. Προσπαθούμε να τις αξιοποιήσουμε τώρα και να προχωρήσουμε μπροστά για μια καλύτερη Σαουδική Αραβία. Κι αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Είναι μια μεγάλη αφύπνιση. Και εκπλησσόμαστε κάθε μέρα που φτάνουμε τους στόχους μας ταχύτερα και τους επεκτείνουμε σε νεότερους στόχους και σε μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Και είναι πραγματικά συναρπαστικό».

Σε αναγνώριση της μεγάλης προόδου της σαουδαραβικής οικονομίας και του ρόλου – “κλειδί” που παίζει η χώρα των Σαούντ στον Κόλπο και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, 119 από τα συνολικά 182 μέλη του Διεθνούς Γραφείου Εκθέσεων αποφάσισαν πρόσφατα να αναθέσουν στο βασίλειο την διοργάνωση της μεγάλης πενταετούς παγκόσμιας έκθεσης EXPO 2030, που θα διαρκέσει από τον Οκτώβριο του 2030 έως τον Μάρτιο του 2031 και αναμένεται να φέρει εκατομμύρια επισκέπτες και δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις στην χώρα.

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, η οικονομία της Σαουδικής Αραβίας βιώνει μια μεταμόρφωση, εφαρμόζοντας σειρά μεταρρυθμίσεων για την απεξάρτησή της από τους ορυκτούς υδρογονάνθρακες, που ιστορικά αποτέλεσαν τη βάση της οικονομίας της.

H διαφοροποίηση των πηγών εσόδων και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας που καταγράφονται, συνιστούν ένα εντυπωσιακό success story. Το ΔΝΤ προβλέπει ανάπτυξη για τους τομείς εκτός πετρελαίου 5% το τρέχον έτος, εξαιτίας της αυξημένης εσωτερικής ζήτησης, λόγω των κοινωνικών μέτρων που απαιτεί ο διάδοχος του Θρόνου από τους υπουργούς του.

«Το 2022 είμαστε η πιο ταχύτερα αναπτυσσόμενη χώρα των G-20. Κι επίσης, αυτή τη χρονιά, αν εξετάσετε το μέρος του ΑΕΠ εκτός πετρελαίου, είμαστε η δεύτερη ταχύτερα αναπτυσσόμενη χώρα στους G-20. Είναι σαν ένας αγώνας μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ινδίας. Καλός αγώνας…», δηλώνει ο οραματιστής ηγέτης.

Το “γερό χαρτί” της σαουδαραβικής οικονομίας είναι οι επενδύσεις εκτός του πετρελαϊκού τομέα, που έχουν μεταμορφώσει την χώρα. Στόχος του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας είναι να βάλει τη χώρα του στις 7 μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου μέχρι το 2030.

Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά: άφησαν παιδί κλειδωμένο στο αυτοκίνητο (εικόνες)

Πάτρα: Τρένο παρέσυρε και σκότωσε άνδρα - Έπεσε σε ποτάμι μετά το χτύπημα (εικόνες)

Τέλη κυκλοφορίας: Η ΑΑΔΕ έστειλε στοιχεία σε λάθος ιδιοκτήτες!