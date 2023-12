Life

Ο Μητσοτάκης στο TikTok με καπέλο και σκέιτ (βίντεο)

Το χιουμοριστικό βίντεο που ανέβασε ο πρωθυπουργός για το Youth Pass.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μία αναπάντεχη εμφάνιση στο TikTok με αφορμή το Youth Pass και την πλατφόρμα που κλείνει σε λίγες ημέρες

Ο πρωθυπουργός ανέβασε νέο χιουμοριστικό βιντεάκι στο TikTok και αυτή τη φορά, φόρεσε καπέλο μπροστά στην κάμερα, λέγοντας αστειευόμενος: «Για να δείχνω πιο νεανικός»…

Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης υπενθυμίζει ότι η πλατφόρμα για το Youth Pass θα είναι ανοιχτή ως τις 5 Δεκεμβρίου. Έχουν γίνει 112.000 αιτήσεις από νέους 18-19 ετών και θα μπορούν να γίνουν άλλες 90.000 με βάση τους πόρους που έχουν διατεθεί.

«Αξιοποιήστε το για υπηρεσίες, πολιτισμού, τουρισμού και μεταφορών», λέει ο κ. Μητσοτάκης που κλείνει το βίντεο με ένα αστείο για τα σκέιτ.

