Καλάθι των Χριστουγέννων: Πότε ξεκινά, τι θα περιλαμβάνει

Λέπτομέρειες για την εποχιακή πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Θέμα λίγων ημερών είναι η ανακοίνωση των λεπτομερειών για το "Καλάθι των Χριστουγέννων" για αυτή την εορταστική περίοδο ώστε οι καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε πιο προσιτά προϊόντα, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή κ. Σωτήρη Αναγνωστόπουλο που μίλησε την Κυριακή για το θέμα αυτό στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤ1.

Σύμφωνα με τον κ. Αναγνωστόπουλο το Καλάθι θα ξεκινήσει το πιθανότερο την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου και θα περιέχει σοκολάτες, τσουρέκι, γαλοπούλα, χοιρινό και μοσχάρι ενώ υπό συζήτηση είναι τα μελομακάρονα, οι κουραμπιέδες, το αρνί και το κατσίκι.

"Το πρόβλημα είναι το εξής: ότι συνήθως τα αρτοποιεία και τα ζαχαροπλαστεία είναι καλύτερες πηγές για αυτού του είδους τα προϊόντα και πολλές φορές πετυχαίνουν και πολύ καλύτερες τιμές από ένα σούπερ μάρκετ" είπε αναφορικά με τους κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα.

"Εκεί που θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή για τα συγκεκριμένα γλυκά, τα μελομακάρονα, τους κουραμπιέδες, είναι στο ότι επειδή υπάρχουν πολλές διαφορετικές ποιότητες και πολλά διαφορετικά καταστήματα, οι καταναλωτές θα πρέπει να κάνουν πολύ προσεκτική έρευνα αγοράς εάν δεν θέλουν να έχουν μια απώλεια εισοδήματος, με την έννοια ότι μπορεί να αγοράσω κάτι πολύ ακριβότερα από ό,τι θα το αγόραζα συνήθως. Οπότε χρειάζεται μια καλή έρευνα αγοράς, ειδικά για όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Υπάρχουν γλυκά για όλα τα βαλάντια, ομοίως και στα σούπερ μάρκετ".

Ακόμα ανέφερε ότι βλέπουμε μια καλύτερη συμμόρφωση της αγοράς συνολικά σε σχέση με πέρυσι τέτοια εποχή και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ενθαρρυντικό, αλλά και ότι οι τιμές είναι πραγματικά υψηλές.

