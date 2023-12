Κοινωνία

Νέα Ερυθραία: “ξύλο” μεταξύ νεαρών - Μολότοφ, μαχαίρια και τραυματίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από την αιματηροί συμπλοκή στη Νέα Ερυθραία, τραυματίστηκαν δύο νεαροί και συνελήφθησαν.

-

Αιματηρή συμπλοκή νεαρών συνέβη το βράδυ του Σαββάτου στη Νέα Ερυθαία.

Πιο συγκεκριμένα, εχθές στις 8 το βράδυ στη συμβολή των οδών Τατοϊου και Νικολάου Πλαστήρα στη Νέα Ερυθραία δύο ομάδες νεαρών ενεπλάκησαν σε επεισόδιο μεταξύ τους. Η μία ομάδα από Κρυονέρι και η δεύτερη ομάδα από Νέα Ερυθραία, έχουν αντιπαλότητα επειδή προέρχονται από γειτονικές περιοχές.

Αποτέλεσμα της συμπλοκής είναι ο τραυματισμός ενός 17χρονου και ενός 22χρονου, στο κεφάλι στα χέρια και στα πόδια. Μεταφέρθηκαν για τις πρώτες βοήθειες στο ΚΑΤ και συνελήφθησαν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, “συνελήφθησαν 2 νεαροί μετά από συμπλοκή που σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Νέα Ερυθραία

Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων βόμβα μολότοφ, στειλιάρια, σφυρί και μαχαίρι

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, βραδινές ώρες της 2-12-2023 στη Νέα Ερυθραία από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Κηφισιάς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής, δύο ημεδαποί, 17 και 22 ετών -κατά περίπτωση- για επικίνδυνη σωματική βλάβη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες χθες (2-12-2023) σε διασταύρωση δρόμων στη Νέα Ερυθραία έλαβε χώρα συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων νεαρών ατόμων που κινούνταν με οχήματα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό των ανωτέρω ατόμων.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, όπου εντόπισαν τους ανωτέρω, οι οποίοι μεταφέρθηκαν συνοδεία τους σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Οι δύο ομάδες που βρίσκονταν σε αντιπαλότητα μεταξύ τους, προέρχονται από διαφορετικές όμορες περιοχές.

Από το σημείο της επίθεσης, περισυλλέχθηκαν και κατασχέθηκαν:

αυτοσχέδια βόμβα μολότοφ,

2 στειλιάρια,

σφυρί,

αναδιπλούμενο μαχαίρι,

λαβή από βαρύ αντικείμενο (βαριοπούλα),

κράνος,

κουκούλα full face,

γάντια,

2 μοτοσικλέτες και

μικροποσότητα κάνναβης που βρέθηκε στην κατοχή του 22χρονου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.”

Ειδήσεις σήμερα:

Euro 2024 - Κλήρωση: Φάρσα με ήχους ερωτικής ταινίας - Ποιος κρύβεται από πίσω (βίντεο)

Ο Μητσοτάκης στο TikTok με καπέλο και σκέιτ (βίντεο)

Τρομοκρατία - Φιλιππίνες: Μακελειό σε Πανεπιστήμιο (εικόνες)