Κόσμος

Γάζα: 80 Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της επίθεσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ισραηλινές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας έχουν αφήσει σχεδόν 16.000 νεκρούς, κατά πλειοψηφία αμάχους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

-

Συνολικά 80 Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της επίθεσης που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός στη Λωρίδα της Γάζας με στόχο να «εξαλείψει τη Χαμάς», ανέφερε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο η υπηρεσία Τύπου του ισραηλινού στρατού.

Μετά από τρεις εβδομάδες σφοδρών βομβαρδισμών, το Ισραήλ εξαπέλυσε χερσαία επίθεση στον παλαιστινιακό θύλακα στις 27 Οκτωβρίου, ως απάντηση στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, η οποία άφησε πίσω του 1.200 νεκρούς, κυρίως αμάχους, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Οι ισραηλινές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας έχουν αφήσει σχεδόν 16.000 νεκρούς, κατά πλειοψηφία αμάχους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Ειδήσεις σήμερα:

Ενδοοικογενειακή βία: Δύο φορές σε μία ημέρα κατηγορούμενος σε βάρος της πρώην συζύγου του

Μαγιορκίνης - “Λευκή πνευμονία”: Ανησυχητική η αντοχή του μικροβίου στα αντιβιοτικά (βίντεο)

Βόλος: Αδέσποτα σκυλιά επιτέθηκαν σε παιδί