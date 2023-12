Οικονομία

Καιρίδης: Βίζα - εξπρές σε Τούρκους για 10 ελληνικά νησιά

Η Ελλάδα έχει διαβεβαιώσει για την ορθή εφαρμογή του μέτρου από την Ελληνική Αστυνομία

Συμφωνία για χορήγηση βίζας στους Τούρκους πολίτες, ώστε να διευκολυνθούν οι επισκέψεις τους στα ελληνικά νησιά, αναμένεται να υπογραφεί σήμερα, κατά την επίσκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και της τουρκικής αντιπροσωπείας στην Αθήνα, όπως ανέφερε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρης Καιρίδης.

«Είναι ένα μέτρο που φέρνει τους δύο λαούς κοντά. Είναι κάτι που το θέλουν πάρα πολύ οι ακρίτες μας, οι οποίοι έχουν σηκώσει τόσο μεγάλο βάρος στη διαχείριση του μεταναστευτικού» επισήμανε ο υπουργός Μετανάστευσης, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα 91,6 και 105,8, προσθέτοντας πως πρόκειται για συμφωνία η οποία γίνεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Αφορά νησιά τα οποία δεν έχουν τον τουρισμό της Ρόδου. Και η Ρόδος θα συμπεριλαμβάνεται, αλλά νησιά, που δεν έχουν τα τσάρτερ, που δεν έχουν τις διεθνείς πτήσεις, που δεν έχουν παρά μόνο έναν μικρό οικογενειακό τουρισμό τον Αύγουστο, όπως η Λέσβος, για παράδειγμα, έχουν πάρα πολλά να ωφεληθούν» επισήμανε ο κ. Καιρίδης, αναφέροντας ονομαστικά τα νησιά που αφορά η συμφωνία. Πρόκειται, όπως είπε, για τη Λήμνο, τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, τη Λέρο, την Κάλυμνο, την Κω, τη Ρόδο, τη Σύμη και το Καστελόριζο.

«Η Ελλάδα είναι χώρα του Σένγκεν και ζητάει μια “παρέκκλιση” από το Σένγκεν, ώστε να μπορούν πιο εύκολα Τούρκοι πολίτες να επισκέπτονται τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Χάρη στην πολύ καλή συνεργασία που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τα προβλήματα που είχαμε αντιμετωπίσει, λόγω Πύλου (…), η γραμμή ήταν να τα αντιμετωπίσουμε και να εμβαθύνουμε αυτή τη συνεργασία, η οποία εκφράζεται και με περισσότερο ευρωπαϊκό προσωπικό εδώ, στη Frontex, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου (…) και με πρόσθετη χρηματοδότηση και βεβαίως με το ζήτημα της βίζας. Να θυμίσω ότι τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα είναι η μοναδική εξαίρεση στη ζώνη Σένγκεν, δεν υπάρχει πουθενά αλλού τέτοια διευκόλυνση. Είναι κάτι το οποίο το θέλουν πολύ οι Τούρκοι βεβαίως και το θέλουνε πάρα πολύ οι νησιώτες μας» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Καιρίδης.

Η Ελλάδα έχει διαβεβαιώσει για την ορθή εφαρμογή του μέτρου από την Ελληνική Αστυνομία, διότι, όπως εξήγησε, πάλι θα δίνεται βίζα, πάλι θα γίνεται έλεγχος, απλώς θα γίνεται επιτόπου στα ελληνικά νησιά.

