Επεισόδια στου Ρέντη: Φωτοβολίδα “καρφώθηκε” σε αστυνομικό

Σοβαρά τραυματίστηκε ο άνδρας της ΥΜΕΤ, στην διάρκεια επεισοδίων στου Ρέντη.

Σοβαρά τραυματίστηκε ένας άνδρας των ΜΑΤ το βράδυ της Πέμπτης (7/12) στην διάρκεια επεισοδίων στην περιοχή του Ρέντη.

Ομάδα αγνώστων επιτέθηκαν κατά διμοιρίας της ΥΜΕΤ, που βρισκόταν εξωτερικά του γηπέδου βόλεϊ, την ώρα της αναμέτρησης Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού στο βόλεϊ.

Οι άγνωστοι εκτόξευσαν πέτρες και φωτοβολίδες κατά των αστυνομικών.

Μια φωτοβολίδα καρφώθηκε στον μηρό του αστυνομικού, τραυματίζοντας τον σοβαρά.

