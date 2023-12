Life

“Ενώπιος Ενωπίω”- Κόκλας: Η περιπέτεια με την υγεία του, ο γιός του, οι γάμοι και η απιστία (βίντεο)

Τι είπε ο δημοφιλής ηθοποιός - μεταξύ άλλων - και για την σοβαρή περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του.

Ο Κώστας Κόκλας μίλησε στην εκπομπή “Ενώπιος Ενωπίω” και τον Νίκο Χατζηνικολάου και έδωσε μία εφ' όλης της ύλης συνέντευξη, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις σχέσεις του με τις γυναίκες. Ο ηθοποιός δήλωσε πως διατηρεί καλές σχέσεις με τις πρώην του και η παρέμβαση της πρώην συζύγου του ήρθε να το αποδείξει.

Η Κατερίνα Σούλη, η επί 10 χρόνια σύζυγος του ηθοποιού, έκανε την έκπληξη και μίλησε για εκείνον στην κάμερα του «Ενώπιος Ενωπίω». «Τον Κώστα τον ξέρω από παιδί, όταν εκείνος έκανε τα πρώτα του πετυχημένα βήματα. Τον έχω δει σε πολλές φάσεις της ζωής του, τον έχω πετύχει παντρεμένο ενώ δεν ήμασταν μαζί», είπε η πρώην σύζυγος του ηθοποιού.

«10 χρόνια γάμου και 10 χρόνια που δεν είμαστε μαζί αλλά είμαστε πάρα πολύ κοντά και έχουμε το παιδί μας, τον γιο μας που είναι 15 χρονών. Είναι από τις σχέσεις που δεν τελειώνουν και δεν θέλω να τελειώσει. Τον Κώστα τον αγαπάω, γιατί τον ξέρω μια ζωή. Είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος», παραδέχεται η Κατερίνα Σούλη.

«Δεν ήταν καθόλου επίπονο διαζύγιο, πρέπει να ήταν από τα πιο ξενέρωτα διαζύγια. Τότε ναι με στεναχώρησε, ήταν μία απογοήτευση για μένα ότι δεν τα καταφέραμε», εξομολογείται η Κατερίνα Σούλη, ενώ ο Κώστας Κόκλας παρακολουθούσε με χαμόγελο της δηλώσεις της πρώην συζύγου του.

Σχετικά με το τι ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι η μητέρα του ήταν μοδίστρα και ότι όταν ήταν μικρός περιτριγυριζόταν από πολλές γυναίκες, ο Κώστας Κόκλας απάντησε ότι: «Ήταν ο λόγος που αγάπησα πάρα πολύ τις γυναίκες και τις θαυμάζω και τις έχω ψηλά, τις έχω εξιδανικεύσει. Ήμουνα πολύ μικρός και μεγάλωσα ανάμεσα σε πατρόν, σε υφάσματα, σε γυναίκες που άλλαζαν, που έλεγαν τα δικά τους, οι μυρωδιές τους, το κέφι τους, στο πως με φρόντιζαν. Όλα αυτά με έκαναν να τις θαυμάζω και να τις αγαπάω. Και έχω καλές σχέσεις με όλες μου τις πρώην.

Σχετικά με τη δήλωση που είχε κάνει κάποτε ότι «δεν μπορεί να μείνει για πολύ καιρός πιστός», εκείνος απάντησε: «Ανάλογα το πως εννοείς το πολύ καιρό γιατί ήμουν 10 χρόνια με την κάθε σύζυγο και ήμουν πιστός. Έφευγα όταν δεν μπορούσα να είμαι πια στη σχέση και ήξερα ότι δεν έκανε καλό ούτε σε μένα ούτε στον άλλον άνθρωπο. Είναι μια καθημερινή προσπάθεια που είναι να κάνεις και να αποδεικνύεις ότι αυτό είναι αλήθεια».





Ο Κώστας Κόκλας κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο “Ενώπιος Ενωπίω” αναφέρθηκε στην πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία του, που τον ανάγκασε να αναθεωρήσει ορισμένες επιλογές της ζωής του.

«Δεν έρχεται ένα πράγμα μόνο του, ήταν η αφορμή το ισχαιμικό επεισόδιο. Ήμουν τυχερός γιατί μόλις έγινε μέσα σε ένα τέταρτο πήγα στον γιατρό… και δεν έπαθα κάτι, κάποια ζημιά. Παρ’ όλα αυτά ήταν ένα καμπανάκι», είπε αρχικά ο αγαπημένος ηθοποιός.

Και στη συνέχεια εξήγησε ότι: «Ήταν θέμα τύχης, γιατί έπαιζα Θεσσαλονίκη, θα τελείωνα και την άλλη μέρα θα γύριζα, θα έπαιρνα το σκαφάκι και θα πήγαινα κάπου που θα ήμουν ακόμα εκεί, θα είχα ρίξει άγκυρα. Από τη στιγμή που θα είσαι τυχερός και θα τη γλιτώσεις, θα σου χτυπάει το καμπανάκι και θα αναθεωρήσεις τη ζωή σου, θα βγάλεις πράγματα από τη ζωή σου, τη διατροφή σου. Η αξία που έχει ο εαυτός σου και πρέπει να τον προσέχεις γιατί δεν είσαι μόνος σου. Έχουμε τα παιδιά και τα πηγαίνουμε στον παιδικό σταθμό τα πηγαίνουμε στα φροντιστήρια, στα μπαλέτα, τα κολυμβητήρια και νομίζουμε ότι έτσι θα είναι η ζωή μας. Αλλά δεν θα είναι, αυτό περνάει».

