Βαγδάτη: Ομοβροντία ρουκετών κατά της αμερικανικής πρεσβείας

Αν και μέχρι στιγμής καμιά οργάνωση δεν ανέλαβε την ευθύνη της επίθεσης, όλα δείχνουν προς τις φιλοϊρανικές οργανώσεις.

Πολλές ρουκέτες εκτοξεύθηκαν σήμερα τα ξημερώματα εναντίον της αμερικανικής πρεσβείας στην Πράσινη Ζώνη της Βαγδάτης χωρίς να υπάρξουν τραυματίες ή υλικές ζημιές, αλλά καταδεικνύοντας τον κίνδυνο κλιμάκωσης στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Προς το παρόν καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση αυτή που είναι η πρώτη εναντίον της αμερικανικής πρεσβείας στην πρωτεύουσα του Ιράκ από τα μέσα Οκτωβρίου, όταν ένοπλες φιλοϊρανικές οργανώσεις άρχισαν να εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον Αμερικανών στρατιωτών ή των δυνάμεων του διεθνούς συνασπισμού κατά των τζιχαντιστών στο Ιράκ και τη Συρία.

Σήμερα εκπρόσωπος της αμερικανικής πρεσβείας κάλεσε την κυβέρνηση του Ιράκ «να κάνει ό,τι μπορεί για να προστατεύσει» το διπλωματικό προσωπικό και τον διεθνή συνασπισμό κατά των τζιχαντιστών, εκτιμώντας ότι η επίθεση έχει τη σφραγίδα «πολιτοφυλακών που πρόσκεινται στο Ιράν».

Σήμερα περίπου στις 04:14 (τοπική ώρα, 03:15 ώρα Ελλάδας) «η αμερικανική πρεσβεία δέχθηκε επίθεση με δύο ομοβροντίες ρουκετών», επιβεβαίωσε ανακοίνωση που εστάλη στο AFP. Σε αυτή διευκρινιζόταν ότι δεν έχουν αναφερθεί θύματα στην πρεσβεία.

«Επαναλαμβάνουμε ότι διατηρούμε το δικαίωμα της αυτοάμυνας και της προστασίας του προσωπικού μας οπουδήποτε στον κόσμο», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της αμερικανικής πρεσβείας.

Οι φιλοϊρανικές οργανώσεις δικαιολογούν τις επιθέσεις τους επικαλούμενες τη στήριξη που παρέχει η Ουάσιγκτον στο Ισραήλ στον πόλεμο του εναντίον της Χαμάς. Σε αντίποινα το Πεντάγωνο έχει ήδη εξαπολύσει πολλά πλήγματα εναντίον μαχητών στο Ιράκ και τη Συρία που πρόσκεινται στο Ιράν.

Αμερικανός αξιωματικός του στρατού επιβεβαίωσε σήμερα ότι εκτοξεύθηκαν «πολλές ρουκέτες» εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων και των διεθνών δυνάμεων κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη και τη βάση Union III, που βρίσκονται στην Πράσινη Ζώνη. «Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές στις υποδομές», διευκρίνισε.

