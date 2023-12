Πολιτική

Οπαδική βία: ολοκληρώθηκε η έκτακτη διυπουργική σύσκεψη στο Μαξίμου

Πότε αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα μέτρα που θα λάβει η κυβέρνηση στο πλαίσιο αντιμετώπισης της οπαδικής βίας.

Η έκτακτη διυπουργική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την οπαδική βία ολοκληρώθηκε. Όπως αναφέρουν πηγές από την κυβέρνηση ανακοινώσεις θα γίνουν τη Δευτέρα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.

Η σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Γιάννη Οικονόμου, του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση των υπουργών Επικρατείας Σταύρου Παπασταύρου και Άκης Σκέρτσου και του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιάννη Μπρατάκου.

Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει ο 31 ετών αστυνομικός

Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Νίκαιας παραμένει ο 31 ετών αστυνομικός, ο οποίος τραυματίστηκε στα επεισόδια στου Ρέντη, σύμφωνα με νεότερο ιατρικό ανακοινωθέν.

Κατόπιν ενημέρωσης των θεραπόντων ιατρών, βρίσκεται σε καταστολή και μηχανικό αερισμό, υποστηριζόμενος αιμοδυναμικά με σταδιακά μειούμενες δόσεις αγγειοσυσπαστικών φαρμάκων. Λόγω διαταραχών πηκτικότητας υπάρχει διάχυτη αιμορραγική διάθεση στο τραύμα του μηρού που ελέγχεται επαρκώς με τοπικά αιμοστατικά και επίδεση. Φέρει δερματικό θερμικό έγκαυμα στον μηρό και πέριξ του τραύματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο αστυνομικός χτυπήθηκε από ναυτική φωτοβολίδα στον μηρό κατά τη διάρκεια των επεισοδίων οπαδών με αστυνομικές δυνάμεις έξω από το γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη» στου Ρέντη κατά τη διάρκεια του αγώνα βόλεϊ του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό.

Διακομίστηκε στο νοσοκομείο με αιμοδυναμική αστάθεια, σε κωματώδη κατάσταση (GCS 3), χωρίς φωτοκινητικό αντανακλαστικό. Έφερε ίσχαιμη περίδεση πάνω από τραύμα στην έσω επιφάνεια του αριστερού μηρού, εκτεταμένο αιμάτωμα και έγκαυμα περιοχής μηρού, ριζομηρίου και οσχέου και καθολικό υποδόριο εμφύσημα.

